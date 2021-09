Einbrecher in Kellerräumen

Viernheim. . Unbekannte sind laut Polizei zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Weinheimer Straße eingebrochen. Nachdem sich die Täter Zutritt zum Grundstück verschafft hatten, gelangten sie durch die Tür ins Innere des Hauses. Im Anschluss seien sie unter Gewalteinwirkung in den Keller eingedrungen.

Nach ersten Erkenntnissen der Beamten machten die Einbrecher keine Beute und flüchteten im Anschluss unerkannt. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich, teilt die Polizei mit. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler des Kommissariats 42 in Viernheim unter der Rufnummer 06204/9 37 70 entgegen. red