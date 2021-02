Viernheim. . Den Beobachtungen eines Handwerkers ist es zu verdanken, dass die Polizei am Mittwoch einen 37-jährigen Mann festnehmen konnte. Er steht im Verdacht, seit September vergangenen Jahres 49 Kellereinbrüche im Viernheimer Stadtgebiet verübt zu haben.

Der Festnahme in der Mittagszeit ging laut Polizei der Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Lise-Meitner-Straße voraus. Der aufmerksame Zeuge habe die Beamten umgehend alarmiert, die den Gesuchten schließlich im Keller des Hauses antrafen. Dort hatte er bereits die Tür zur Waschküche und die Tür zu einem Kellerverschlag aufgebrochen. Zu seiner Beute zählten bis dahin mehrere Waschmittel.

Nach Angaben der Polizei ist der Mann auch für einen Kellereinbruch am selben Tag im Nachbarhaus verantwortlich. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen stellten die Beamten die synthetische Droge Crack und ein Tütchen Heroin sicher. Es sei auch deshalb Anzeige erstattet worden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. pol