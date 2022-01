Viernheim. „Weil glauben lebendig macht: Ein Weg zu Taufe und Firmung für Erwachsene“, so nennt sich auch im Jahr 2021 der Kurs, den die katholische Kirche Viernheim schon seit einigen Jahren anbietet. Der Kurs ist offen für alle, die sich auf die Taufe oder Firmung vorbereiten möchten. Der Firmtermin steht noch nicht fest und wird mit den Teilnehmern während des Kurses festgelegt.

Über Jahrhunderte hinweg war es üblich, Kinder zu taufen und Jugendliche zu firmen. Zunehmend finden Menschen erst im Lauf ihres Lebens zu der Entscheidung, als Christ mit allen Rechten und Pflichten zu leben und wünschen den Empfang der Taufe oder des Firmsakramentes, das Voraussetzung für die Übernahme einer Patenschaft oder kirchlicher Ämter ist.

Der Infoabend zum Kurs findet am Montag, 21. Februar, 20 Uhr, entweder im Familienbildungswerk oder digital statt. Ansprechpartner sind Gemeindereferentin Dorothea Busalt sowie Religionslehrer Peter Lachs-Helbig. Weitere Infos beziehungsweise Anmeldung unter Telefon 06204/78 92 00 oder per E-Mail an dbusalt@katholische-kirche-viernheim.de. red