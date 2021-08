Ein Verletzter bei Unfall

Viernheim. . Nach einem Unfall auf der L 631 zwischen Viernheim und Heddesheim ist am Montag ein 19 Jahre alter Autofahrer verletzt in eine Klinik gebracht worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ihm der 42 Jahre alte Fahrer eines anderen Autos die Vorfahrt genommen, als dieser von Viernheim aus auf die A 659 fahren wollte. Er und seine 39 Jahre alte Beifahrerin sowie zwei Kinder, die auch im Auto saßen, blieben der Polizei zufolge unverletzt. Nach dem Crash am Vormittag war die Strecke in Richtung Viernheim bis 12.30 Uhr gesperrt. wol (Bernhard Kreutzer)

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1