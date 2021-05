„Ein Tropfen auf dem heißen Stein“

Viernheim. „Es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, war sich der Bergsträßer Landrat Christian Engelhardt beim Besuch in der Sporthalle des Viernheimer Turnvereins (VTV) bewusst. Der Kreis Bergstraße, selbst größter Besitzer von Turnhallen, unterstützt die Vereine mit eigenen Hallen schon seit Jahren, um den Erhalt zu ermöglichen und den Sportbetrieb zu sichern. Diesmal gab es 2348 Euro als Unterhaltszuschuss.

AdUnit urban-intext1

„Wir wissen aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, solche Einrichtungen zu pflegen und zu unterhalten. Immer wieder sind auch große Investitionen nötig“, sagte Engelhardt beim jüngsten Pressetermin. Der VTV-Vorsitzende Kai Rhein nickte zustimmend und blickte in Richtung Hallendecke. Dort wurden im Rahmen der energetischen Sanierung gerade eine neue Beleuchtungsanlage und eine Deckenstrahlheizung installiert, wodurch weniger Strom verbraucht und gerade den Tischtennisspielern ein besseres Licht verschafft wird. 120 000 Euro waren dafür fällig, die Hälfte muss der Verein aus eigenen Mitteln bestreiten.

Aktuell wenige Einnahmen

Derzeit sind die Einnahmen aber eher mager, denn wegen Corona können viele Kurse noch nicht wieder angeboten werden. Dabei wartet mit dem in die Jahre gekommenen hölzernen Hallenboden bereits die nächste Herausforderung. Erfreulich, dass zumindest die Sommercamps während der Ferien schon ausgebucht sind.

Bürgermeister Matthias Baaß hob die Wertigkeit der Viernheimer Sportwelt hervor, wozu auch der Turnverein einen großen Beitrag leiste. Der Landrat zeigte sich nach einem Rundgang durch die Turnhalle beeindruckt vom Angebot des Vereins. Besonders die Bewegungslandschaft für Babys und Kleinkinder hatte es ihm angetan, sei sie doch eine Nachbildung von Spielmöglichkeiten in der freien Natur, wo man einst in der Freizeit auf Bäume klettern, balancieren und herumhüpfen konnte und so die Koordination spielend erlernte.

AdUnit urban-intext2