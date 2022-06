Ein Spielplatz mit Naschgarten

Viernheim. Spielhaus, Rutsche und Sandkasten auf dem hellen Hackschnitzelboden sind umringt von gemütlichen Sitzbänken, neben den Obstbäumen und Beerensträuchern laden Schaukel und Wippe zum Toben ein. „Das ist richtig schön geworden“, sagt Erster Stadtrat Jörg Scheidel beim Blick auf den neu gestalteten Spitalplatz.

2 Bilder Beerensträucher und Obstbäume laden zum Naschen ein. © Sandra Usler

Die Arbeiten auf dem Areal zwischen Rathausstraße, Krankenhaus, Hospiz und Forum der Senioren sind in diesen Tagen beendet worden, ab sofort haben die Viernheimer einen neuen Spielplatz als Anlaufpunkt in der Innenstadt.

Mit dem Baubeginn des Schwester-Paterna-Hospizes im Jahr 2017 musste der bisherige Spielplatz weichen. Die notwendigen Ersatzspielangebote waren für die Stadtverordneten der Anlass, sich für eine gesamte Umgestaltung des Spitalplatzes zu entscheiden. Aus verschiedenen Gründen wurde die Maßnahme immer wieder verschoben, im Jahr 2022 konnte endlich mit den Arbeiten begonnen werden.

Bei der Neukonzeption des Platzes, der die Generationen verbinden und zusammenbringen soll, gibt es mehrere Besonderheiten: Das bestehende Rondell aus dunkelroten Klinkersteinen wurde beibehalten, um die neuen Spielgeräte herum sind Bänke zum Sitzen aufgestellt, und die Bepflanzung mit Obstbäumen und -beeten lädt zum Ernten und Pflücken ein.

Rondell ist erhalten geblieben

„Es wirkt alles viel größer“, findet Patrik Reimers-Bug, der im Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung für den Bereich Landschaftsplanung und Ökologie zuständig ist. Blickfang sind natürlich die neuen Spielgeräte, die in der Mitte aufgestellt sind. Das alte Rondell aus roten Mauersteinen sei in seiner ursprünglichen Form erhalten geblieben. Nur an der Seite zu den Altenwohnanlagen entstand ein weiterer Durchbruch, der die Zugänglichkeit zum Spielplatz verbessert.

„Ein Spielplatz auf einer Tiefgarage bringt bauliche Herausforderungen mit sich“, erklärt Jörg Scheidel. Auf den Gehwegen wurde statt Pflastersteinen ein Belag aus einem Kies-Harz-Gemisch verwendet. „Er ist leicht, aber dennoch belast- und befahrbar und wasserdurchlässig“, sagt der Stadtrat. Auch habe man am Ende leider nicht alle vorgesehenen Spielgeräte installieren können, weil die Befestigung statisch nicht möglich war. „Aus diesen Gründen fehlt auch ein Sonnensegel“, erklärt Scheidel.

Stattdessen sollen die frisch gesetzten Bäume künftig den notwendigen Schatten spenden, müssen dazu aber noch ein wenig wachsen. Platz nehmen können Besucher auf den modernen Sitzbänken. Diese haben eine Kippfunktion zum leichteren Aufstehen und Hinsetzen, zudem sind in zwei Bänken auch feste Rollator-Abstellplätze eingebaut.

Das Hochbeet um das Rondell wurde vom Stadtbetrieb bepflanzt, mit Säulenhainbuchen, Beetrosen in verschiedenen Blühfarben und Solitärblühsträuchern. Auf einer Seite ist ein kleiner Obstgarten angelegt – unter dem Motto „Essbare Stadt“ wurden Apfel-, Birnen-, Kirsch- und Pflaumenbäume sowie Erdbeeren, Heidelbeeren, Stachelbeeren, Himbeeren und sogar Kiwi gepflanzt, die Stauden und Bäumchen beschriftet.

„Alle Viernheimer, aber gerade die Kleinen und Älteren, dürfen und sollen die Früchte ernten“, erläutert Reimers-Bug. Da wird das Toben auf dem neuen Spielplatz auch zum kulinarischen Erlebnis.

Abgerundet wird die Maßnahme in den kommenden Tagen von der Neugestaltung der Feuerwehrzufahrt am Forum der Senioren. Es sollen auch neue Abstellmöglichkeiten für Räder entstehen. Die drei bestehenden Straßenlampen werden im Zuge der Beleuchtungsumrüstung durch moderne Leuchten ersetzt.

„Wir werden immer ein Auge auf den Platz haben“, verspricht Jörg Scheidel. Der optimale Zustand nach der Neugestaltung solle so lange wie möglich anhalten. Was den Dezernenten trotz der anstehenden Restarbeiten besonders freut: „Wir sind im Zeit- und Kostenrahmen geblieben.“ Für die Garten- und Landschaftsarbeiten der Fachfirma Motz und Kadner aus Mannheim stehen im städtischen Haushalt 230 000 Euro bereit.