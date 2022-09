Viernheim. Der Auftakt war vielversprechend, jetzt müssen die Fußballerinnen des TSV Amicitia nachlesen. Nach dem 7:0-Heimsieg gegen den FV Löchgau steht am morgigen Sonntag die erste Auswärtsfahrt an, die Viernheimerinnen spielen um 15 Uhr beim FSV Waldebene Stuttgart Ost.

„Der Sieg hat uns Selbstvertrauen gegeben“, fährt Trainer Florian Fäustle optimistisch nach Schwaben. Trotz der derzeitigen Tabellenführung in der Oberliga bleibe der Blick weiter nach unten gerichtet, das Saisonziel lautet Klassenerhalt. Und da wollen die TSV-Amicitia-Frauen möglichst schnell die notwendigen Punkte holen. „Ein Punkt ist das Minimalziel“, sagt Fäustle.

Der FSV Waldebene Stuttgart Ost ist mit einer 1:4-Niederlage beim Aufsteiger Neuenstein in die Saison gestartet, hatte aber in der Vorsaison beide Partien gegen die Südhessinnen gewinnen können. Für das Auswärtsspiel kann der Coach wieder auf einen großen Kader zurückgreifen, Veränderungen werde es geben: „Aufgrund von Krankheit, Urlaub oder Arbeit müssen wir die Formation an ein paar Stellen umbauen.“

Frauen 2 in Verbandsliga am Start

Für die Frauen 2 beginnt am heutigen Samstag ein neuer Abschnitt. Nach Meisterschaft in der Landesliga und Aufstieg spielen die Viernheimerinnen nun in der Verbandsliga. Zum Auftakt fahren Andreas Siegle und Werner Protzel mit ihrem Team zum ATSV Mutschelbach, Anstoß ist heute um 11.30 Uhr. Mutschelbach gehört seit 2020 zur Verbandsliga, hatte sich in der abgebrochenen Runde 2019/20 das Aufstiegsrecht gesichert. In der Vorsaison war der ATSV auf einem Nichtabstiegsplatz gelandet, allerdings mit ordentlichem Polster auf die kritischen Ränge.

Saisonstart ist auch für die B-Juniorinnen in der Oberliga. Mit Rang sechs in der Vorsaison hatten die jungen Viernheimerinnen eine tolle Runde abgeliefert, die Leistung wollen sie in der neuen Spielzeit erneut zeigen. Das Team ist weitgehend zusammengeblieben und hat sich für die anstehenden Aufgaben verstärkt. Allerdings war die Vorbereitung durchwachsen – aufgrund der Ferienzeit konnte der Kader kaum komplett zusammen trainieren. Mit dem SC Sand wartet am heutigen Samstag ein starker Auftaktgegner, der Zweitliga-Nachwuchs gehört zu den etablierten Teams in der Oberliga. Anpfiff in Sand ist um 15.15 Uhr. su