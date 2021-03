Viernheim. Er kennt die Stadt durch und durch. „Und auch die allermeisten Menschen hier“, sagt Karlheinz Utikal. In Viernheim wurde er geboren, ging er zur Schule, hat er seine Kinder großgezogen. Und hier war er 35 seiner insgesamt 45 Dienstjahre als Polizist im Einsatz. Jetzt ist Utikal im Ruhestand – und zieht Bilanz. Ob er wieder Polizist werden würde? „Wenn ich an die anstrengende Zeit im Schichtdienst denke – dann nein“, sagt der 62-Jährige und sein Gesicht verdüstert sich. „Aber wenn ich an die letzten 14 Jahre als Schutzmann vor Ort denke – dann ganz klar: ja!“ Er lacht. „Diese Jahre haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin.“

Dabei war Polizist erstmal nicht sein Traumberuf. „Ebenso gut hätte ich Kaufmann werden können“, erzählt Utikal. „Nach der Schule war ich genauso ratlos wie viele Jugendliche heute.“ Der Polizeiberuf habe „ganz interessant“ geklungen – also bewarb der Viernheimer sich. Von 15 Bewerbern erhielten nur drei eine Zusage, einer davon war Utikal. 1975 begann er in Mühlheim am Main seine Ausbildung, arbeitete danach in Darmstadt und ab 1979 in seiner Heimatstadt. Als Viernheimer „Aborigine“, so Utikal schmunzelnd, habe er sich in seinem neuen Einsatzgebiet zwar bestens ausgekannt. Aber was er dort in Uniform alles erleben würde – das hätte er sich nicht träumen lassen. Dass er etwa einmal gezwungen sein würde, in seiner Heimatstadt einen ausgebrochenen, aggressiven Schimpansen zu erschießen. „Danach saß ich zittrig im Auto und mir war schlecht“, erinnert er sich mit Gänsehaut.

Viel lieber denkt er zurück an seine Zeit als Diensthundeführer. „Damals hatte ich einige Erfolge bei Festnahmen“, erzählt Utikal. „Wenn man mit Hund zu Fuß unterwegs ist, hört einen nämlich keiner kommen.“ So wie der Einbrecher im Eiscafé Riviera, der – aufgestöbert von Diensthund Ed – kläglich um Hilfe rief und sich Utikal freiwillig ergab. „Mit seinem Diensthund hat man eine besondere Beziehung“, erzählt der langjährige Ordnungshüter. Doch letztlich gelte: „Der Kontakt mit Menschen, das ist es, was ich brauche.“ Und was ihn in seinem Berufsleben mal zum Lachen, mal beinahe zum Weinen brachte.

Gleichzeitig nach beidem zumute war dem Polizisten, als er in Viernheim drei Generationen einer Familie auf einmal bei einer Straftat erwischte: „Der Opa stand Schmiere, während in der Tiefgarage der Vater dem Sohn beibrachte, wie man ein Auto aufbricht“, erzählt er. Das klinge zwar kurios, aber es zeige auch, dass manche Kinder kaum eine Chance hätten, der kriminellen Laufbahn zu entgehen. Utikal wollte das verhindern, wo er konnte. „Ich war eben ein Polizist mit sozialer Ader“, meint er schulterzuckend.

Aber viele Jahre lang bot sich dazu wenig Gelegenheit. „Im Schichtdienst hat man ständig mit Menschen in Extremsituationen zu tun“, erklärt der langjährige Polizist. „Da stumpft man irgendwann ab.“ Im Jahr 2000 suchte er eine Veränderung. Für sechs Jahre verließ er „seine“ Viernheimer Polizeistation, arbeitete erst in Bensheim, dann in Heppenheim in der Abteilung für Bandendiebstahl. Doch 2006 lockte ihn seine Heimat zurück – mit einer neuen Aufgabe: Gewaltprävention für Jugendliche an Viernheimer Schulen. „Ich hatte lange genug gesehen, was aus manchen Jugendlichen später wurde“, sagt er. Jetzt endlich konnte er gegensteuern.

Als Vertrauensperson anerkannt

„Natürlich ist der Umgang mit Siebt- oder Achtklässler manchmal hartes Brot“, sagt er und lacht. Aber nach und nach sei er von immer mehr Schülern nicht mehr als „Bulle“, sondern als Vertrauensperson angesehen worden. „Manchmal sogar als Vaterersatz“, sagt Utikal gerührt. Unendlich lange könnte er erzählen von Kindern aus Problem-Familien, für die er etwas verändern konnte. „Manchmal war das eine Sisyphos-Arbeit“, seufzt er. „Aber das Geheimnis ist: nicht aufgeben!“

Und dann kam er plötzlich, nach 45 Dienstjahren und 123 Tagen: der Ruhestand. Anfang des Jahres übergab Utikal seine Arbeit als Schutzmann vor Ort an seinen ebenfalls aus Viernheim stammenden Nachfolger. Und schlüpfte aus der Uniform.

„Es ist, als hätte ich eine Vollbremsung gemacht“, sagt der 62-Jährige. Da helfe erstmal nur eines: Motorrad fahren – und sich darauf freuen, seine Arbeit ehrenamtlich wieder aufnehmen zu können, sobald es Corona zulässt. Bei der Kreisverkehrswacht will Utikal sich weiter für das Projekt „Sicherer Schulweg“ engagieren. Auch ein Gewaltpräventionsprojekt für Erwachsene lockt ihn. „Zu Hause rumsitzen ist nichts für mich“, sagt er. Er braucht die Menschen seiner Stadt – und die brauchen ihn.