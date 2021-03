Viernheim. „Es sollte kein Fachbuch werden, sondern Erfahrungen wiedergeben und zum Nachdenken anregen“: So beschreibt Wolfgang Geisler sein neues Buch mit dem Titel „Anders sein – über Vielfalt und Freiheit in der Schule“.

Beim Schreiben konnte der Pensionär auf sein langjähriges pädagogisches Wirken auch als Rektor der Alexander-von-Humboldtschule in Viernheim zurückgreifen. So wie bei einer fiktiven Klassenarbeit von 27 Schülern, bei der sich beim Umschauen zeigt, wie viele Unterschiede zu sehen sind und man über die Differenzen staunt.

Wolfgang Geisler Wolfgang Geisler arbeitete nach dem Studium der Politikwissenschaft, Germanistik und Pädagogik als Rundfunkjournalist und Zeitschriftenredakteur. Danach war er im Schuldienst tätig, unter anderem als Rektor der Alexander-von-Humboldt-Schule (AvH). Dazu kamen Lehraufträge an mehreren Universitäten und die Beratung von Schulen in Deutschland und Polen. Außerdem ist er Autor einer Reihe von pädagogischen Sach- und Fachbüchern.

Diese Verschiedenheiten waren es auch, die Geisler zu seinem Buch angeregt haben. „Dabei war es für Schüler, aber auch für die Lehrkräfte nicht immer leicht, allen Ansprüchen gerecht zu werden. Geschlecht, Aussehen, Statur, Herkunft, Wesensart, Neigungen, Verhaltensweisen und soziale Schicksale: Das sind 27 Schülerpersönlichkeiten, jede mit ihrer eigenen Geschichte, individuellem Profil und unterschiedlichem Entwicklungsstand“, erklärt der Autor. Gerade wegen des Andersseins gelte es, den Schülern die nötige Wertschätzung zu vermitteln, die Jugendlichen aufmerksam wahrzunehmen und die nötigen Hilfen zur weiteren Entwicklung zuteil werden zu lassen. Dabei sind Stärken zu nutzen und auf Schwächen ist Rücksicht zu nehmen.

„In dem Buch geht es nicht darum, die letzte Verästelung einer überdrehten Debatte um das Othering nachzuzeichnen, sondern vielmehr um den Erhalt von Vielfalt, Pluralität und Freiheit in der Schule. Der, die und das Andere dürfen nicht fremd gemacht werden, um stattdessen das Eigene hervorzuheben. Genauso wenig aber ist das Andere als das Eigentliche zu sehen, hinter dem alles andere zurückzustehen hat“, fasst Geisler seine Intention zusammen.

Am Anfang versucht der Verfasser, einen ersten Überblick zu geben, um anschließend in einem kleinen Abc des Andersseins Facetten des Themas aufzuzeigen. Besondere Schwerpunkte werden in den Kapiteln über Integration, Gewalt, Wechselseitigkeit, Glück und Schule behandelt. Bilder vom schulischen Anderssein in der Kunst runden die Publikation ab. Damit es nicht zu fachlich oder langweilig wird, tauchen auch so unterschiedliche Personen wie Donald Duck, Leonard Bernstein, der Zögling Törleß, Albert Camus sowie Tristan und Isolde auf.