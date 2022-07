Ein Picknick ganz in Weiß

Viernheim. Am Samstag, 23. Juli, findet die erste vom Verein Stand up for Africa organisierte „Weiße Nacht“ statt. Von 19.30 bis 23 Uhr kann jeder, der Lust hat, an dem Picknick auf dem Grundstück Am Wiesenweg 26 teilnehmen.

Voraussetzung ist allerdings, dass man sich an die vorgegebenen Regeln hält, teilen die Organisatoren mit. Die mitgebrachten Getränke und Speisen sollten möglichst edel präsentiert werden – gerne mit schöner Tischdekoration, Kerzenständern und weißen Tischdecken auf dem eigenen Campingtisch. Campingstühle sollten auch nicht vergessen werden. Die Teilnehmer können aber auch nur eine weiße Picknickdecke mitbringen. Weiße Teller und Glasgläser sind ebenso Pflicht wie der weiße Dresscode.

Der Verein Stand up for Africa sorgt für die dezente Hintergrundmusik. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Bei Regen fällt das Picknick aus. red