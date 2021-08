Ein Neuer macht Lust auf mehr

Viernheim. Der Handball lebt. Nachdem der „Löwen-Cup“ bei der SG Heddesheim schon Werbung für die Sportart machte, lief es nun auch beim traditionellen Osada-Cup in Viernheim richtig rund. Dass das Badenliga-Team des Gastgebers dabei zwei Oberligisten ein Bein stellte, sorgte für besonders gute Stimmung in der Waldsporthalle.

Trainer Christian Müller war nach dem Turnier mit der Leistung seiner Mannschaft „voll und ganz zufrieden“, auch wenn er nach dem 27:26-Auftaktsieg am Freitagabend gegen den Oberligisten HSG Eckbachtal doch noch ein paar deutliche Worte fand. „Das hat scheinbar gefruchtet“, meinte er anschließend trotz der knappen 19:21-Niederlage gegen den starken Drittligisten HSG Hanau, der schließlich auch durch einen 28:24-Finalsieg gegen die SG Hochdorf-Friesenheim das Turnier gewann. Und auch im letzten Gruppenspiel gegen den Oberligisten HSG Worms lief es für den TSV Amicitia. „Wir haben uns an unsere Marschroute gehalten. Die Deckung arbeitete gut und vorne haben wir recht wenige Fehler gemacht“, meinte Müller.

Stark in der Deckung

Fabian Medler war zuletzt in der Oberliga am Ball und spielt nun für Viernheim in der Badenliga. © Nix

Dass es dann im Spiel um Platz drei eine 20:27-Niederlage gab, wusste der TSV-Amicitia-Coach richtig einzuordnen. „Die Partie fand direkt nach unserem letzten Gruppenspiel statt. Da fehlten Kraft und Konzentration“, sagte der Trainer mit Blick auf 14 Ballverluste. „Das war dann Kopfsache, aber Birkenau ist auch ein starker Gegner“, lobte er den baden-württembergischen Oberligisten aus der südhessischen Nachbarschaft. Apropos Nachbarschaft: Beim Badenligisten SG Heddesheim lief es nicht ganz so gut. Nach drei Niederlagen blieb nur der letzte Platz in der Gruppe.

Bei Saisonvorbereitungsturnieren liegt der Fokus natürlich auch besonders auf den Neuzugängen – und da hat sich einer bei den Viernheimern in starker Form präsentiert: Fabian Medler. Der 30-jährige Kreisläufer und Top-Abwehrspieler war zuletzt in der Oberliga beim TV Nieder-Olm am Ball, davor in der 3. Liga für Hochdorf. In der Region ist er noch bestens von seinem Gastspiel bei der SG Heddesheim bekannt.

„Wir waren schon lange an ihm dran“, verrät Ralf Schaal, der Sportliche Leiter der Viernheimer. „Aber irgendwie hatte es bislang nie gepasst“, ergänzt Medler. Inzwischen ist er wieder nach Mannheim gezogen und als der TSV Amicitia nun wieder bei ihm anklopfte, sagte er zu. „Das Turnier hat mir jetzt noch einmal gezeigt, dass ich hier zu einem tollen Verein gekommen bin“, lobt Medler, der von seiner Mannschaft überzeugt ist: „Wir haben eine starke Truppe beisammen, die vor allem auch immer kämpft.“

Potenzial im Angriff

Wille und Ehrgeiz sind auch die Faktoren, die Medler ganz besonders ausmachen. Gepaart mit seiner Erfahrung will er insbesondere im Mittelblock seinem neuen Team Stabilität verleihen. Im Angriff wartet hingegen noch viel Arbeit. „Als Kreisläufer ist man darauf angewiesen, dass es ein blindes Verständnis gibt. Das braucht einfach seine Zeit. Aber ich denke, die beiden Turniere haben schon gezeigt, dass wir auf einem guten Weg sind“, sagte der Neuzugang. Das bestätigte Trainer Müller gerne: „Wir haben schon einige Schritte in die richtige Richtung gemacht, aber die vielen Spiele in Heddesheim und jetzt bei unserem Osada-Cup haben auch genau gezeigt, woran wir noch arbeiten müssen.“