Ein neuer Gabelstapler für die Feuerwehr

Viernheim. „Der war ja reif für das Museum“ stellte Max Legleiter, Systemberater Außendienst für Flurförderzeuge der Firma Suffel Fördertechnik, fest, als das Gespräch auf den alten Gabelstapler der Freiwilligen Feuerwehr kam. Ein Ersatz war dringend notwendig. Immerhin hatte das ausgediente Fahrzeug mehr als 40 Jahre auf dem Buckel. Jetzt wurde ein gut erhaltener Gebrauchtstapler in Dienst gesetzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit neun Monaten in Betrieb

Vor wenigen Tagen gab es im Feuerwehrgerätehaus die offizielle Übergabezeremonie. Der rote Stapler selbst ist schon seit neun Monaten in Betrieb und hat bereits gute Dienste geleistet. „Unser altes Fahrzeug war einfach fertig“, erinnerte Stadtbrandinspektor Michael Ahnert an die Anfänge der Pandemie, als das Viernheimer Domizil Umschlagplatz für Masken und Desinfektionsmittel im Kreis war. Ahnert dankte dem Feuerwehrverein ebenso wie der Firma Suffel, die sich gemeinsam die Anschaffungskosten in Höhe von 10 000 Euro teilten.

„Dafür hat es gerade noch gereicht, und wir konnten unserem Vereinszweck Rechnung tragen“, freute sich auch Heinz Schlosser, Vorsitzender des Feuerwehrvereins über die gelungenen Zusammenarbeit mit Suffel. „Wir haben natürlich ein großes Loch in der Kasse, weil Veranstaltungen wie zwei Maifeste und der Weihnachtsmarkt ausgefallen sind. Immerhin können wir für den kommenden Weihnachtsmarkt planen.“

Gute Zusammenarbeit

Auch Bürgermeister Matthias Baaß lobte das Engagement des Vereins und der Firma Suffel. „Suffel hilft immer wieder in solchen Fällen, und der Feuerwehrverein tut ständig Gutes für die Wehr. Damit ist die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr weiterhin gewährleistet“ so das Stadtoberhaupt“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Als Vertreter der Firma Suffel verwies Max Legleiter auf die gute Zusammenarbeit mit der Wehr und nutzte den Termin für Werbung in eigener Sache: „Wir suchen noch Auszubildende als Kfz-Mechatroniker und Kaufmann im Groß- und Einzelhandel.“