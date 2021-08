Ein musikalisches Dankeschön

Viernheim. Richard Wagner nannte sie „die Oper aller Opern“ – Wolfgang Amadeus Mozarts „Don Giovanni“. Sie wurde im Oktober 1787 in Prag uraufgeführt und gilt als das Meisterwerk Mozarts. Bis heute zählt sie zu den am häufigsten aufgeführten Opern.

Dieses Werk haben sich die jungen Musik- und Gesangsstudenten, die sich 2020 zur Jungen Oper Baden-Württemberg zusammengeschlossen hatten, für ihre erste Aufführung ausgesucht. Zuvor wurde zwei Wochen in den Räumlichkeiten der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) Viernheim geprobt. Als kleines Dankeschön für die Gastfreundschaft der FeG gaben die Nachwuchskünstler nun eine Kostprobe ihres Könnens: Acht Arien aus den beiden Akten dieses laut Mozart „lustigen Dramas“ („Dramma giocoso“) wurden mit Klavierbegleitung im Kirchenraum vor dem Gemeindepublikum aufgeführt.

Laut dem Initiator und Vorsitzenden der Jungen Baden-Württembergischen Oper, Gustav Kollmann, schlossen sich die Mitglieder zusammen, weil sie sich nach Kultur und Musik sehnten, sie junge Menschen für die Oper begeistern und Studenten die Möglichkeit geben möchten, in ihrem speziellen Studienfach Erfahrungen zu sammeln. Es gebe schon viele Studentenvereinigungen im Bereich Musik, aber noch keine einzige für das Fach Oper. Ab Mittwoch, 29. September, wird das Team den „Don Giovanni“ in Aschaffenburg, Freiburg und Ludwigsburg aufführen.

Nach der Begrüßung führte Gustav Kollmann, der an der Staatlichen Hochschule für Musik und darstellende Kunst Mannheim das Dirigieren studiert, das Publikum durch das Programm.

Zu Beginn der Aufführung finden Donna Anna (Carina Schmieger, dramatischer Sopran) und Don Ottavio, ihr Verlobter (Johannes Leander Maas, Tenor), den von Don Giovanni ermordeten Vater Annas. Ottavio muss Anna schwören, dass er ihren Vater rächen wird. Die äußerst professionelle Darstellung der beiden und ihre eindrucksvollen Stimmen sowie ihre schauspielerische Leistung begeisterten das Publikum. Anschließend sang Edgars Skarbulis (Bariton) als Leporello die berühmte „Registerarie“. Auch er bestach durch ein beachtliches Stimmvolumen und sein emotionales Engagement.

Nach dem emotional aufwühlenden Auftritt von Malte Kebschull (Bassbariton) als Masetto trat in der vierten Arie „Reich mir die Hand, mein Leben“ erstmals Don Giovanni (Juan Camilo Yepes, Bariton) selbst auf der Bühne in Erscheinung. Zusammen mit Carina Schmieger, welche in dieser Szene das Bauernmädchen Zerlina verkörperte, boten sie eine absolut professionelle Darbietung, wie sie auch in bekannten Opernhäusern zu finden ist. Direkt im Anschluss trat Yepes noch einmal solo mit der berühmten „Champagnerarie“ auf.

Gruppengesang zum Finale

Zum großen Finale versammelte sich schließlich das ganze Ensemble der Jungen Oper Baden-Württemberg auf der Bühne, um teils in Duetten oder in ganzer Besetzung die Niederfahrt Don Giovannis in die Hölle darzustellen.

Beim Publikum herrschte absolute Begeisterung. So zum Beispiel Christine Klink, die gestand, dass sie den Tränen nahe gewesen sei: „Diese wundervollen Stimmen und die sehr gute Akustik im Kirchenraum machten den Abend zu einem besonderen Erlebnis. So etwas in dieser Intimität – trotz der Corona-Abstände – hautnah erleben zu können, hat Raritätswert.“ kos

