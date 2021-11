Ein Monat gegen Gewalt

Viernheim. Seit 2001 ist der 25. November der Internationale Tag gegen Gewalt an Mädchen und Frauen, der von Terre des Femmes ins Leben gerufen wurde. Alljährlich soll mit diesem Gedenktag das öffentliche Interesse auf die Gewalt gegen Frauen gelenkt und Strategien zur Bekämpfung in den Mittelpunkt gerückt werden. In Viernheim werden in diesem Jahr erstmals bis zum „Tag der Menschenrechte“ am 10. Dezember verschiedene Aktionen stattfinden.

Auftakt für den „Monat gegen Gewalt an Mädchen und Frauen“ ist am 6. November die kreisweite Brötchentütenaktion „Gewalt kommt mir nicht in die Tüte“. Im ganzen Kreis werden 120 000 Brötchentüten in rund 100 Bäckereien verteilt. Die Tüten sind mit dem Satz „Nein zu Gewalt an Mädchen und Frauen“ und in zehn verschiedenen Sprachen bedruckt. Am 6. November werden Bürgermeister Matthias Baaß und die städtische Gleichstellungsbeauftragte Maria Lauxen-Ulbrich in der Bäckerei Zuhal Neseli die Aktion starten.

Folgende Viernheimer Bäckereien sind beteiligt: Bäckerei Café am Eck, (Kreuzstr. 91), Bäckerei Harald Rettig, (Kettelerstr. 6 mit den Filialen in der Lorscher Str. 27 und Neckarstr. 28), Zuhal Neseli Backshop (Rathausstr. 61), Grimminger GmbH (Rathausstr. 17 und Filiale Ladenburger Straße 7) sowie Birgits Bäckerladen (Weinheimer Str. 28).

Der Verein Lernmobil veranstaltet am Samstag ein Seminar zum Thema „Häusliche Gewalt“. red

