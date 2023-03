Ein Menü ohne Reste

Viernheim. Zusammen kochen macht mehr Spaß, als alleine zu werkeln. Deshalb bietet die Volkshochschule am Mittwoch, 8. März einen Kurs an, bei dem gemeinsam vier Gänge, also Vorspeise, Zwischengang, Hauptgericht und Dessert, zubereitet und anschließend gemeinsam gegessen werde. Dabei werden viele gesunde Materialien verarbeitet – und zwar bis zum letzten Rest. Ein bis zwei Komponenten der Gerichte beschäftigen sich mit „Upcycling“: Mal sind es Pflanzenteile mit hohem Ernährungswert, die man sonst unbeachtet wegwirft, mal ist es ein trocken gewordenes Brot.

Der Kurs findet am Mittwoch, 8. März, von 17.45 bis 21 Uhr unter der Leitung von Claudia Hüfner in der Schulküche der Alexander-von-Humboldt Schule statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 24 Euro zuzüglich 12 Euro für Lebensmittel- und Materialkosten, die vor Ort abgerechnet werden. Anmeldungen nimmt die VHS unter der Telefonnummer 06204/98 84 04 oder über die Homepage unter www.vhs-viernheim.de entgegen. kur/red