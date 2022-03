Ein Mann – eine Band

Viernheim. Manni Capello hatte bei seinem Auftritt im Hannesbräu den Farbfilm nicht vergessen. „Dieser Klassiker von Nina Hagen gehört bei mir immer zum Programm“ erklärte der Alleinunterhalter, warum er das Lied, das sich Ex-Kanzlerin Andrea Merkel beim Großen Zapfenstreich zu ihrer Verabschiedung gewünscht hatte, auch in der Viernheimer Brauerei zu Gehör gebracht hat. Es zählen weitere Klassiker der deutschen und internationalen Musikgeschichte zum Repertoire des Mannes, der wie eine ganz Band klingt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hinter Manni Capello steckt der Musiker Manfred Gerber, der oft solo unterwegs ist, aber auch in vielen Formationen mitspielt. Im Hannesbräu gab er den Alleinunterhalter, griff zur Gitarre und in die Tasten des Keyboards. Angenehm war dabei auch die Lautstärke. Den Anfang machten ruhiger Songs wie „Hello Again“ von Howard Carpendale, „Imagine“ von John Lennon und „Sorry Seems To Be The Hardest Word“ von Elton John.

Publikum singt mit

Manni Capello unterhält das Publikum im Hannesbräu. © Othmar Pietsch

Bei „Delilah“ von Tom Jones kam in der gut gefüllten Ausschankstube richtig Stimmung auf und das Publikum sang lautstark mit. Ebenso wie beim Klassiker „Bella Ciao“, der jüngst wieder zum Hit geworden ist. Ursprünglich ein Arbeiterlied hilft es heute, die Laune zu heben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mit den Stücken „Cello“, „Hinterm Horizont“ und dem „Sonderzug nach Pankow“ war Udo Lindenberg gleich dreimal vertreten. „Fürstenfeld“ der österreichischen Formation STS, das legendäre „Schickeria“ der Spider Murphy Gang und „Do kanns zaubere“ von BAP waren den Zuhörern natürlich ebenfalls geläufig. Joe Cockers „You Can Leave Your Hat On“ und Sashas „Lucky Day“ rundeten zusammen mit weiteren internationalen Hits den entspannten Abend ab.