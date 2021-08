Ein letzter Gruß

Viernheim. Die Böllergruppe des Sportschützenvereins (SSV) war im Garten des Schützenhauses zusammengekommen. Wie es in Schützenkreisen Tradition ist, hatten sich die Böllerschützen versammelt, um einen Ehrensalut für Christian Müller (Bild), der nach langer Krankheit verstorben war, zu böllern. Die Kameraden gedachten in Dankbarkeit ihres Schützenbruders, der 41 Jahre Mitglied im SSV Viernheim war. Christian Müller war nicht nur ein sehr erfolgreicher Sportschütze, der an vielen nationalen und internationalen Wettbewerben teilgenommen hatte, sondern für alle Mitglieder ein Freund, so der SSV. red

