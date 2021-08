Ein kleiner Piks in der Sakristei

Viernheim. „Schon zur Halbzeit haben wir 40 Personen geimpft, das Interesse ist also deutlich größer als beim Angebot Ende vergangener Woche im katholischen Sozialzentrum“, vermeldete Susanne Reimund, Mitarbeiterin des Impfzentrums Bergstraße. Bis zum Ende der Aktion in der Hildegardkirche wurden 55 frisch Geimpfte gezählt. Reimund nahm die Viernheimer in Empfang, die sich in der Sakristei mit dem Vektor-Impfstoff Janssen von Johnson & Johnson gegen das Coronavirus immunisieren lassen wollten. Dabei wurden die Personalien aufgenommen und das Aufklärungsmerkblatt besprochen.

Wegen des großen Andrangs war der aus Bensheim gelieferte Impfstoff schnell aufgebraucht, es musste Nachschub geordert werden. Es gab nur 20 Voranmeldungen, viele Viernheimer nutzten das Angebot spontan. Darunter waren auch etliche Menschen, die im Gesundheitswesen tätig sind.

„Die meisten Leute waren Deutsche, das hat mich doch überrascht“, sagte Britta Steiner, Integrationslotsin des Vereins Lernmobil. Die Mitbürger mit Migrationshintergrund seien in der Unterzahl gewesen. Dabei wollte man mit dem Termin in der Hildegardkirche gerade diesen Personenkreis ansprechen und ihm die Möglichkeit einer Impfung bieten. Ganz gezielt wurde für die Aktion die Zeitspanne gewählt, an der auch die Tafel zweimal in der Woche ihre Lebensmittel ausgibt.

In einem Schreiben an mehrere Hundert Bewohner in der Weststadt hatte Bürgermeister Matthias Baaß dafür geworben, sich schnell und unkompliziert gegen das Coronavirus impfen zu lassen. „Wir haben von dem Termin in Facebook gelesen. Die Vorgehensweise ist unbürokratisch, es gibt keine langen Wartezeiten, und eine Dosis reicht“, sagte ein Viernheimer Paar im Alter von 26 und 27 Jahren. Die Frau und der Mann hatten zuvor keine Impfung beantragt und nur das unternommen, was ohne Tests erlaubt war. „Jetzt wollen wir aber auch Veranstaltungen besuchen, und der Urlaub steht an“, erklärten sie ihre Teilnahme. Jugendliche ab zwölf Jahren wurden nicht geimpft.

Das Impfzentrum des Kreises setzt zunehmend auf niederschwellige Angebote vor Ort: „Man sieht auch heute wieder, dass das die richtige Entscheidung war. Hier reicht eine Impfung, danach bekommen die Bürger den Eintrag in ihren Impfausweis oder einen ausgedruckten QR-Code, der auf dem Smartphone eingescannt werden kann“, betonte der Arzt Dr. Peter Heller. Man müsse die Leute dort abholen, wo sie sich gerne und oft aufhalten. JR