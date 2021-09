Ein Heimspiel zum Auftakt

Viernheim. „Wir wollen den nächsten Schritt in unserer Entwicklung gehen und uns als Mittelfeldteam in der Oberliga etablieren.“ Trainer Patrick Kloskalla und die Fußballerinnen des TSV Amicitia Viernheim wollen den Klassenerhalt in der Oberliga Baden-Württemberg so schnell wie möglich sichern. Die erste Gelegenheit zum Punktesammeln ist am Sonntag, 5. September. Mit dem Heimspiel gegen den FV Niefern um 15 Uhr im Stadion an der Lorscher Straße startet die Spielzeit 2021/2022.

Als die Oberliga-Saison 2020/2021 nach fünf Tagen unterbrochen und schließlich abgebrochen wurde, belegten die Viernheimerinnen den Mittelfeldplatz, den sie auch jetzt anstreben. „Die neue Saison wird eine echte Aufgabe“, weiß Coach Kloskalla. „Bei 14 Teams gibt es fünf Absteiger, was für uns bedeutet, dass wir frühzeitig Punkte sammeln müssen, um nicht sofort im Abstiegsstrudel zu hängen.“ Die große Unbekannte sei die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen: „Wir wissen ja auch nicht, ob wir endlich mal wieder eine komplette Saison spielen können, ob und wann vielleicht wieder abgebrochen wird und wann am Ende der Schlussstrich gezogen wird.“

Das Team hat sich über mehrere Wochen auf die neue Runde vorbereitet. „Es war allerdings ziemlich durchwachsen“, ist Kloskalla nicht ganz zufrieden. Selten war der Kader komplett im Training, die Spielerinnen plagten viele Verletzungen („was nach der langen Pause zu erwarten war“). Besonders hart erwischte es Theresa Ritz, die wegen einer Kreuzband-Operation lange ausfallen wird. Zudem steht Annika Weidner wegen eines USA-Aufenthalts nicht mehr zur Verfügung. „Da fallen uns zwei wichtige Stützen in der Defensive weg, die wir nicht durch Zugänge kompensieren konnten“, bedauert der Trainer. Dennoch hat das Team bereits ordentliche Auftritte in der Vorbereitungsphase hingelegt. Besonders die beiden Pokalspiele – Halbfinale und Finale des Pokalwettbewerbs 20/21 – stimmen die Verantwortlichen positiv. „In beiden Partien konnten wir vor allem kämpferisch und in der Organisation überzeugen“, will Patrick Kloskalla den Schwung ins erste Saisonspiel mitnehmen.

Gute Erinnerungen an Gegner

Am Sonntag ist der FV Niefern der Gegner im Stadion an der Lorscher Straße. An die letzten Begegnungen haben die Viernheimerinnen gute Erinnerungen. In der vergangenen, abgebrochenen Saison siegte der TSV Amicitia mit 3:0 in der Liga und mit 2:0 im Pokalachtelfinale. „Deshalb rechnen wir uns zum Saisonauftakt schon etwas aus“, sagt Kloskalla. Das Team wird aber vorsichtig sein und die gegnerische Mannschaft, die sehr körperlich spielt und deren Spielerinnen viel Erfahrung in der Oberliga haben, nicht unterschätzen.

Beim TSV Amicitia werden die drei Neuzugänge Nicola Seifert (Tor), Jessica Ströbel und Maggy Horvath in dem Kader stehen, der sich die ersten Punkte mit einem Heimerfolg sichern will. su