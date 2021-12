Viernheim. Das war ein hartes Stück Arbeit: Mehr als zwei Stunden dauerte das letzte Spiel dieses Jahres in der Jugend-Basketballbundesliga JBBL bei den Young Gladiators in Trier. Dann konnten die Rhein-Neckar-Metropolitans ihren zweiten Auswärtssieg in der Relegationsrunde bejubeln und mit dem 82:79-Sieg in die verdiente Weihnachtspause gehen.

Cris Becht war mit einem Saison-Bestwert von 37 Punkten der Matchwinner für die Rhein Neckar Metropolitans beim 82:79-Auswärtssieg. © BG Viernheim-Weinheim

In Trier kamen die Metropolitans nur ganz schwer in Schwung. Das Fehlen ihres Guards Koray Kocak, der mit Cris Becht in den bisherigen Spielen immer ein starkes Duo gebildet hatte, machte sich bemerkbar. Offensiv fehlte etwas die Durchschlagskraft und in der Defensive war man nicht aufmerksam genug. Folgerichtig lagen die Hausherren, die vor dem Spiel mit den Metropolitans in der Tabelle gleichauf lagen, nach dem ersten Viertel mit 26:16 in Führung. Der Rückstand wuchs gar auf 18 Punkte an, bevor das Kooperationsteam des TSV Amicitia Viernheim, der TSG Weinheim und der SG Mannheim in die Erfolgsspur fand. Zur Pause hatte das Team von Coach Ali Kocak den Rückstand bereits auf 42:49 verkürzt.

Die Aufholjagd ging im dritten Abschnitt weiter, die Metropolitans konnten dabei insbesondere auf Cris Becht zählen, der offensiv die Verantwortung übernahm und eine Saisonbestleistung von 37 Punkten erzielte, darunter sechs verwandelte Dreipunktwürfe. Ins letzte Viertel gingen die Metropolitans mit einem knappen Rückstand von 58:61. Aber gleich zu Beginn der letzten zehn Minuten gelangen vier Punkte in Folge (62:61). Jetzt ging es munter hin und her, aber kein Team konnte sich mehr entscheidend absetzen. Die Metropolitans konnten in den letzten Sekunden ihren Vorsprung halten, und es war dann Cris Becht vorbehalten, eine Sekunde vor Schluss den letzten Freiwurf zum 82:79-Sieg zu verwandeln.

Die Rhein-Neckar-Metropolitans überwintern nun auf dem fünften Tabellenplatz und können sich in den verbleibenden Spielen eine gute Ausgangsposition für die Entscheidungsspiele um den Ligaverbleib sichern. Rhein-Neckar-Metropolitans: Cris Becht (37 Punkte/6 Dreier), Raphael Zeh (10), Emilian Fauth (10), Diego Charles Kirse (9/1), Linus Soltau (8), Tim Heineke (7/1), Valentine Chinamere (1), Maximilian Gumbinger, Philipp Handel, Monay Felix Simba Mavengo, Paul Pflug, Niklas Stefanos Schiewe. su

