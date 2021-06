Ein ganz besonderes Abitur

Viernheim. Klein, aber fein ist der diesjährige Abiturjahrgang an der Alexander-von-Humboldt-Schule (AvH). 15 Schülerinnen und Schüler erhielten im Rahmen der akademischen Feier ihr Reifezeugnis. Für eine festliche Stimmung sorgte Tatjana Hofmann aus der aktuellen Jahrgangsstufe 12, die die Feier mit einem Klavierstück eröffnete und musikalisch umrahmte.

Dass dieser Abiturjahrgang aus nur so wenigen Schülerinnen und Schülern besteht, liegt daran, dass aufgrund des Wechsels von G8 zu G9 in diesem Jahr eigentlich gar kein Abitur an der AvH stattgefunden hätte. Als kooperative Gesamtschule gibt es jedoch immer auch Schülerinnen und Schüler des Real- oder Hauptschulzweiges, die nach bestandener Mittlerer Reife in die Oberstufe gehen möchten. Um ihnen den Weg zum Abitur zu ermöglichen, hatte die AvH eine Oberstufenklasse für diesen Jahrgang eröffnet.

Abitur bestanden Folgende Schülerinnen und Schüler erhielten ihr Abiturzeugnis: Afrodita Belcheva, Noah Deuser, Emela Elezovic, Seamus Elling, Viktor Hagelganz, Kira Maria Hambücher, Manja Koscielny, Deniz Ferhat Mal, Dareen Qutaisch, Milan Ratkovic, Batuhan Sahan, Johannes Sittig, Darija Smajlovic, Kourosh Tamizi und Malina Vollmer. Milan Ratkovic und Kourosh Tamizi schlossen als Jahrgangsbeste mit einem Notendurchschnitt von jeweils 1,7 ab.

Dass dieser Jahrgang nicht nur aufgrund der Vorbereitungszeit während einer weltweiten Pandemie ein besonderer Jahrgang ist, zeigte sich auch in den Reden. So hob Schulleiterin Cornelia Kohl die große Leistung hervor, die alle erbracht hätten, in dem sie den Weg zum Abitur über den Weg des mittleren Abschlusses gegangen sind.

„Erinnert euch später immer daran, was ihr leisten könnt!“, betonte auch der Tutor des Jahrganges, Dirk Tritsch. Anstelle eines traditionellen Abibuches zeigte Tritsch einen Film mit Interviews der Abiturienten. Bei der Frage nach den schönsten Momenten waren sich die meisten einig: die gemeinsame Fahrt nach Weimar. Der Zusammenhalt innerhalb des Jahrgangs habe diese gemeinsamen Tage zu einer besonders schönen Zeit werden lassen, an die sich alle gerne erinnern.

Ganz besonders stolz auf sich können Milan Ratkovic und Kourosh Tamizi sein, die beide als Jahrgangsbeste mit einem Durchschnitt von 1,7 abschlossen. Hierfür wurden Sie sowohl von Studienleiterin Sarah Hoeller geehrt als auch von Conny Platz vom Förderverein mit dem Humboldt-Preis für die beste Leistung im Abitur ausgezeichnet.

Kourosh Tamizi erhielt von Jens Römer, Fachbereichsleiter der Naturwissenschaften, zusätzlich den Preis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung für die beste Leistung im Mathematikabitur. Außerdem wurde er mit dem Chemiepreis der Gesellschaft Deutscher Chemiker ausgezeichnet. Neben seinen hervorragenden Leistungen im Chemieabitur hatte er auch erfolgreich an mehreren Wettbewerben, unter anderem an Jugend forscht, teilgenommen.

Nach der feierlichen Zeugnisübergabe durften auch die glücklichen Eltern gratulieren, und bei schönstem Wetter konnten im Pausenhof noch Erinnerungsfotos geschossen werden. red

