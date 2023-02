Ein Brot für den guten Zweck

Viernheim. Der Katholische Deutsche Frauenbund Viernheim (KDFB) unterstützt auch in diesem Jahr die Solibrot-Aktion des KDFB-Bundesverbands und des Hilfswerks Misereor in der Fastenzeit. Die Solibrot-Aktion ist Bestandteil der jährlichen bundesweiten Misereor-Fastenaktion. Mit der Aktion wollen die Verantwortlichen auf gerechtere Lebensbedingungen in den Ländern des Südens aufmerksam machen. „Solibrot“ bedeutet, dass pro verkauftem Laib Brot ein Benefizanteil von 50 Cent gespendet wird. Als Kooperationspartner für die Aktion in Viernheim hat der KDFB-Zweigverein drei Bäckereien gewinnen können: Die „Vernemer Backstub“ in der Wasserstraße 69, das Café Kempf in der Rathausstraße 29 und das Café am Eck in der Kreuzstraße 91 bieten Solibrote an oder haben eine Spendenbox aufgestellt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Projekt gegen Ausgrenzung

Der Erlös aus der Viernheimer Aktion fließt – wie alle Spenden des Diözesanverbandes – an das Misereor-Projekt „Hilfe für Witwen und ihre Kinder in Indien“. In den Distrikten Amravati und Yavatnnal in der Region Vidarbha im indischen Bundesstaat Maharashtra leben Millionen von alleinstehenden Frauen, die nach dem Tod ihrer Ehemänner für das Einkommen sorgen und den Haushalt führen müssen. Als Witwen sind diese Frauen ein Symbol für Unglück und werden von sozialen und kulturellen Ereignissen und Festen ausgeschlossen. Die Organisation Jeevan Vikas Sanstha setzt sich für diese Frauen ein und versucht, ihr Selbstbewusstsein zu stärken, mit ihnen solidarische Gruppen zu bilden und ihnen Perspektiven für Einkommensmöglichkeiten aufzuzeigen, damit sie und ihre Kinder eine Zukunft haben können.

Wer das Solibrot kauft, spendet 50 Cent an Misereor. © KDFB Viernheim

Die Solibrot-Aktion läuft noch bis Karsamstag, 8. April. red