Ein Blick in die Geschichte der Landwirtschaftlichen Waren-Genossenschaft Viernheim

Die Landwirtschaftliche Waren-Genossenschaft (LWG) ist aus dem Viernheimer Bauernverein hervorgegangen, dessen älteste Protokolle aus dem Jahr 1886/87 im Stadtarchiv zu finden sind. Die Gründung erfolgte 1932 als Landwirtschaftliche Geld- und Warengenossenschaft, ab 1934 als Landwirtschaftliche Bezugs- und Absatzgenossenschaft. Erster Vorsitzender wurde Michael Mandel.

1939 waren 146 Landwirte Mitglieder mit unterschiedlichen Geschäftsanteilen. Die Landwirte lieferten ihre Erzeugnisse, vorwiegend Getreide, Kartoffeln und Hackfrüchte wie Zuckerrüben sowie Saisonfrüchte wie Spargel an die Genossenschaft, die wiederum den Absatz tätigte. An die Bauern wurden im Gegenzug Saatgut, Kartoffeln und Düngemittel verkauft sowie Maschinen zur gemeinschaftlichen Nutzung verliehen. Am Jahresende wurden die Mitglieder am Gewinn beteiligt.

1938 kaufte die Warengenossenschaft das Haus in der Wasserstraße 23, das ein Jahr später als Lager sowie Verkaufs- und Verwaltungsgebäude genutzt werden konnte. Von dort erfolgte auch der Kleinhandel für Jedermann in Form von Futtermitteln für Kleintiere, Sämereien für Hausgärten und Düngemittel.

Die Mitgliederzahl stieg im Jahr 1962 auf 204. Zeitgleich wurde am Kleinen Stellweg Gelände für ein neues Lager angemietet, das in den Folgejahren gekauft wurde. Dort standen Verladeeinrichtungen für die Bahn zur Verfügung. 1967 kamen zwei Verladesilos für Getreide hinzu.

Anlässlich des 150. Geburtstags von Friedrich Wilhelm Raiffeisen, des Gründervaters des landwirtschaftlichen Genossenschaftswesens, beantragte man bei der Stadtverwaltung, eine Straße nach diesem zu benennen. Aus dem Kleinen Stellweg wurde die Raiffeisenstraße.

In den 1970er Jahren konnte der Jahresumsatz auf etwas über zwei Millionen D-Mark gesteigert werden. Kerngeschäft war zu der Zeit der Kleinhandel mit über 500 000 D-Mark Gesamtumsatz. Doch es gab nicht nur gute Zahlen: Die Anzahl der Mitglieder nahm in den 1970er Jahren wieder ab. 1980 zählte man 148 Mitglieder.

1982 konnte die Waren-Genossenschaft das 50-jährige Bestehen feiern. Nur wenige Jahre darauf gab es keinen Grund zur Freude: 1986 erlebte die Landwirtschaft infolge der Atomreaktorkatastrophe von Tschernobyl erhebliche Einbußen. Dies machte sich auch bei der LWG Viernheim bemerkbar. Die Umsatzgrenze von zwei Millionen D-Mark wurde nur noch knapp erreicht.

Mit Beginn der 1990er Jahre mussten weitere Einbußen hingenommen werden. Die Mitgliederzahl betrug 1992 nur noch 115. Der letzte Eintrag in den Getreideablieferungslisten erfolgte im November 1999. Am 31. Dezember 1999 wurde die LWG geschlossen. Die Liquidation folgte in den Jahren danach. JR