Ein blau-grünes Podest

Viernheim. Die zweite Frauenmannschaft des TSV Amicitia hat erneut das perfekte Ergebnis geliefert: Beim zweiten Saisonwettkampf am Rothsee belegten die Viernheimerinnen die Plätze eins, zwei und drei und sicherten sich wieder den Gesamtsieg.

Das Rennen am Rothsee wurde zur Hitzeschlacht, die Starts für die 2. Bundesliga lagen am Nachmittag. Die vier Viernheimerinnen Nina Heidemann, Kim Heidemann, Franziska Schildhauer und Sophia Stößer kamen nach knapp elf Minuten, angeführt von Franziska Schildhauer, nach 750 Meter Schwimmen im Sekundentakt aus dem Wasser. Auf der 20 Kilometer langen Radrunde konnten sich Nina Heidemann, Kim Heidemann und Franziska Schildhauer in der ersten Radgruppe vom restlichen Feld absetzen. Die drei hatten fast die identische Radzeit auf der Uhr stehen. Sophia Stößer verpasste die erste Radgruppe knapp, behauptete sich aber in der Verfolgergruppe.

Beim abschließenden Laufen über fünf Kilometer lieferte Nina Heidemann wieder die schnellste Zeit ab und kam als Siegerin ins Ziel. 1:04:13 Stunden hatte die 21-Jährige für ihren Erfolg gebraucht. Schwester Kim folgte dahinter als Zweite, Franziska Schildhauer komplettierte das Viernheimer Podium. Sophia Stößer erreichte als 14. das Ziel.

Mit der bestmöglichen Platzziffer sechs holte sich Viernheim den Tagessieg vor den Teams aus Regensburg und Heuschelberg und führt weiterhin die Tabelle der 2. Bundesliga an. Die Teamcoaches Silke Heidemann und Anke Stößer waren vor allem zufrieden, dass bei den tropischen Temperaturen alle Starterinnen heil im Ziel angekommen waren.

Die Herrenmannschaft des TSV Amicitia in der Konstellation Steffen Kundel, Björn Geizenauer, Marius Manger, Nico Steißlinger und Henrik Schmitt startete kurz nach den Frauen in die Konkurrenz. Björn Geizenauer konnte seine Schwimmstärke ausspielen und ging als Zehnter in die zweite Disziplin. Beim Radfahren schloss Steffen Kundel mit der viertschnellsten Radzeit zu ihm auf, so dass die beiden mit der zweiten Radgruppe in die Wechselzone kamen.

Steffen Kundel konnte sich beim Laufen auf den vorderen Plätzen behaupten und kam auf Platz zwölf ins Ziel. Björn Geizenauer musste auf den fünf Kilometern abreißen lassen und belegte Rang 55. Für Marius Manger (59.), Nico Steißlinger (62.) und Henrik Schmitt (68.) war bei dem heißen Wetter nicht mehr möglich. In der Tageswertung landeten die Herren des TSV Amicitia auf Platz 14 und in der Gesamtwertung auf dem 13. Rang. su