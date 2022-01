Ein Arbeitssieg für die Rhein-Neckar Metropolitans

Viernheim. Die Rhein-Neckar Metropolitans konnten in der Jugend-Basketballbundesliga (JBBL) einen gelungenen Jahresauftakt verbuchen. Im Heimspiel gegen den ASC Theresianum Mainz gelang ein umkämpfter 63:53-Sieg, mit dem das Kooperationsteam des TSV Amicitia Viernheim, der TSG Weinheim und der SG Mannheim seinen Mittelfeldplatz in der Relegationsgruppe festigte.

In der Mannheimer GBG-Halle gingen es die Hausherren von Beginn an konzentriert an und erspielten sich im ersten Viertel eine 16:7-Führung. Dann jedoch riss der Faden, und die Mainzer kamen bis zum Ende des ersten Viertels auf 18:15 heran. Auch im zweiten Viertel hatten die Metropolitans Schwierigkeiten, zu ihrer gewohnten Spielweise zu finden. Der robusten Gangart ihrer Kontrahenten hatten sie zu wenig entgegenzusetzen, und die Basketballer konnten froh sein, mit einer knappen Führung von 30:27 in die Pause gehen zu können.

Starke zweite Halbzeit

In der zweiten Halbzeit legte das Team von Headcoach Ali Kocak dann den Schalter um. Top-Scorer Koray Kocak (22 Punkte) fand nun öfter den erfolgreichen Abschluss, und Tim Heineke schwang sich mit 13 Punkten und drei erfolgreichen Dreipunktwürfen zu einer Bestleistung in seiner JBBL-Karriere auf. Der Vorsprung wuchs langsam aber stetig auf 48:39 an (30. Minute). Im Schlussviertel ließen die Metropolitans nichts mehr anbrennen und verwalteten den Vorsprung sicher zum 63:53-Endstand. „Das war eher ein Sieg der Kategorie Arbeitssieg, spielerisch war noch viel Luft nach oben“, ordnete Coach Kocak den Sieg nach der Schlusssirene ein.

Für die Rhein-Neckar Metropolitans spielten: Koray Kocak (22 Punkte/3 Dreier), Tim Heineke (13/3), Emilian Fauth (8), Raphael Zeh (8), Linus Soltau (4), Niklas Schiewe (4), Valentine Chinamere (4), Axel Eckert, Maximilian Gumbinger, Philip Handel, Diego Kirse und Paul Pflug. su

