Ein Arbeitsplatz zur Miete

Viernheim. Wer eine Alternative zum Homeoffice oder vorübergehend ein Büro sucht, der ist bei „Coworking“ in der Kettelerstraße 5a direkt neben dem Rathaus an der richtigen Adresse. Dort bietet Kai Kaminski in seinem Kleinraumbüro mehrere Arbeitsplätze für Freiberufler, Einzelselbstständige oder Arbeitnehmer aus Viernheim an, die während der Corona-Pandemie lange Zeit alleine zu Hause im Home-Office verbracht haben. „Bevor einem dort die Decke auf den Kopf fällt oder Familienmitglieder nerven, bieten wir eine kollegiale Gemeinschaft an“, sagt Kaminski.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wer einen Platz zum Arbeiten sucht, ist bei Kai Kaminski richtig. © Othmar Pietsch

Die Nachfrage nach solchen Arbeitsmöglichkeiten sei in Zeiten von Corona stark gestiegen – und in Viernheim werde so etwas noch nicht angeboten, sagt Kaminski. Deshalb wurden die Räume eines ehemaligen Friseursalons umgestaltet. Das Kleinraumbüro biete alles, was es zum professionellen digitalen Arbeiten brauche, liege zentral in der Stadtmitte und sei auch zu Fuß zu erreichen, wirbt der Anbieter. In unmittelbarer Umgebung böten sich viele Möglichkeiten, eine angenehme Pause zu verbringen.

Zwölf Quadratmeter pro Platz

Pro Arbeitsplatz stehen zwölf Quadratmeter Fläche zur Verfügung. Dort stehen ein Schreibtisch und ein moderner Bürostuhl – und es gibt natürlich Internet. Im Mietpreis enthalten sind Getränke wie Kaffee, Tee oder Wasser. Außerdem stehen ein Pausenbereich und eine Garderobe sowie eine kleine Küche mit Kühlschrank und Mikrowelle zur gemeinsamen Nutzung bereit.

Arbeitsplätze sind tageweise für 20 Euro oder für vier Wochen für 249 Euro buchbar. Es gibt feste Öffnungszeiten. Dauernutzer erhalten einen eigenen Schlüssel.

Coworking ist der englische Begriff für zusammen oder gemeinsam arbeiten und wird als eine Entwicklung im Bereich der neuen Arbeitsformen gesehen. Freiberufler, kleinere Start-ups oder digitale Nomaden arbeiten dabei in meist größeren, verhältnismäßig offenen Räumen und können auf diese Weise voneinander profitieren. JR