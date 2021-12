Eichen instabil

Viernheim. Mehrere Eichen im Bereich des Parkplatzes in der Kirschenstraße gegenüber dem Spielplatz sind nicht mehr stabil und müssen gefällt werden. Dies hat das Forstamt Lampertheim am Mittwoch mitgeteilt. Die Fällaktion soll am 14. und 15. Dezember stattfinden. Dazu muss der öffentliche Parkplatz gegenüber des Spielplatzes in der Kirschenstraße gesperrt werden. Mit Verkehrsbehinderungen im Bereich Kirschenstraße und Kirschenweg sei an diesen beiden Tagen zu rechnen.

Die instabilen Eichen drohen nach Angaben des Forstamtes auf den Parkplatz zu fallen. Im Vorfeld wurden die Bäume mittels einer Borwiderstandsmessung mit einem sogenannten Resistographen untersucht und die Standfestigkeit überprüft. Das Ergebnis: Die Eichen sind nicht mehr verkehrssicher und vollständig gefällt werden. Dies sei unumgänglich, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger und ganz besonders der Kinder auf dem Spielplatz zu gewährleisten. bjz