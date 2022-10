Eiche erinnert an den Viernheimer Förster Ludwig Wilhelm Wilbrand

Viernheim. Viernheim. Ehre wem Ehre gebührt. Das trifft auch auf den fortschrittlich denkenden und agierenden Förster Ludwig Wilhelm Wilbrand zu, der vor ziemlich genau 150 Jahren als Leiter der Oberförsterei für den Viernheimer Wald zuständig war. Schon damals stellte der studierte Forstwissenschaftler den Waldbau auf eine ökologische Grundlage und schuf eine moderne Forstorganisation. Deshalb wurde ihm im Viernheimer Wald ein Baum gewidmet, die sogenannte Wilbrandeiche. Das über 200 Jahre alte Gewächs ist allerdings vor einigen Jahren einem Sturm zum Opfer gefallen. Jetzt wurde zur Erinnerung eine ähnlich imposante Eiche als Ehrenbaum vorgestellt. Sie befindet sich in der Nähe von L 3111 und Beckerschneise.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Viernheimer Naturfreunden ist der Anblick noch im Gedächtnis: die ehemalige Wilbrandeiche. Der über 200 Jahre alte, prächtige Baum war dem Förster Ludwig Wilhelm Wilbrand, von 1870 bis 1880 Leiter der Viernheimer Oberförsterei, als Ehrenbaum gewidmet worden. Nun wurde in Kooperation von BUND, dem Forstamt Lampertheim und der Stadt Viernheim eine neue, besonders schöne Eiche ausgewählt. Die neue Wilbrandeiche steht nur etwa 100 Meter von der gefallenen Eiche entfernt.

„Er war so etwas wie der Ur-Ur-Großvater des Naturschutzes“, lobte Peter Dresen von BUND Viernheim seinen Vor-Vor-Vorgänger. Für Bürgermeister Matthias Baaß ist es genau richtig, zurückzublicken, denn die Situation des Waldes ist wichtiger denn je. „Ich erinnere gerne an die zahlreichen Titel, die Förster Wilbrand im Lauf der Jahre erhalten hat. Er legte schon früh viel Wert auf ökologische Grundlagen und gründete 1908 den Vogelschutzverein des Großherzogtums Hessen.“

Positiver Einfluss

Werner Kluge vom Hessenforst nutzte die Gelegenheit, um über die Entwicklung des Viernheimer Waldes zu informieren. „Zu Zeiten Wilbrands fragte man sich, ob man die Eichen weiter wachsen lässt oder den Bestand stabiler macht. Schließlich entschied man sich, durch Buchen den Wald zu unterbauen. Jetzt sehen wir ein ausdrückliches Zeichen jahrzehntelangem forstlichem Wirkens, das auch einen positiven Einfluss auf den an anderen Stellen sinkenden Grundwasserstand hat“, so der Fachmann.

Die neue Wilbrandeiche steht in einer rund acht Hektar großen Naturentwicklungsfläche, die auch Schwerpunkt bezüglich Artenschutz für Fledermäuse und gewisser Spechtarten ist. Heutzutage finden dort keine Maßnahmen mehr statt, mit Ausnahme notwendiger Sicherungsarbeiten.

Zusammen mit dem neuen Ehrenbaum wurde auch die dazu passende Informationstafel präsentiert, die von Museumsleiterin Elke Leinenweber mitgestaltet wurde. Dort sind nicht nur Anmerkungen zu Wilbrand und dessen Foto zu sehen. Mittels QR-Code können mit einem Smartphone weitere Bilder und Informationen abgerufen werden.

Ludwig Wilhelm Wilbrand wurde am 9. November 1842 als Sohn des Geheimen Medizinalrats Professor Julius Franz Joseph Wilbrand (1811-1894) und dessen Frau Albertine Luise in Gießen geboren. In seinem Geburtsort studierte Wilbrand von 1860 bis 1866 Forstwissenschaft. Es folgten vier Jahre als Forstakzessist, bevor er im Mai 1870 zum Oberförster ernannt und nach Viernheim versetzt wurde. Hier bewohnte er mit seiner Frau Luise und seinen drei Kindern die Oberförsterei in der Weinheimer Straße 9. Als Wilbrand 1880 als Oberforstrat in das Ministerium der Finanzen, Abteilung Forst- und Kameralverwaltung berufen wurde, zog die Familie nach Darmstadt. Es folgte eine steile Karriere als Geheimer Oberforstrat (1888), Ministerialrat (1897) und Geheimer Staatsrat (1917).

Als Vorsitzender der Forstverwaltung erließ Wilbrand Wirtschaftsgrundsätze für die Staatsforstverwaltung im Großherzogtum Hessen. Er stellte den Waldbau auf eine ökologische Grundlage und schuf eine moderne Forstorganisation. Er verfasste Fachartikel und Bücher. Zentrales Thema neben der Forstwirtschaft war die Forstästhetik mit ihren landschaftspflegerischen Gedanken. Besonders lagen ihm lokale Naturdenkmale am Herzen.

Nach 56 Dienstjahren trat Ludwig Wilhelm Wilbrand, dekoriert mit den höchsten Auszeichnungen des Darmstädter Großherzogs, in den Ruhestand. 1922 wurde Wilbrand mit dem Ehrendoktortitel der Universität Gießen geehrt. Im selben Jahr verstarb er.