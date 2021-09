Ehrungen für Engagement

Viernheim. Bei der Jahreshauptversammlung des Sängerkreises Bergstraße standen zahlreiche Ehrungen für Vereine und Vorstandsmitglieder an. Die Sänger hatten sich im neuen Vereinshaus des Männergesangvereins 1846 Viernheim versammelt.

Der Sängerkreis-Vorsitzende Heinz Ritsert gratulierte zunächst dem Gastgeber MGV 1846 Viernheim zum 175-jährigen Bestehen. Der Vorsitzende Jens Heinen nahm die Auszeichnung in Empfang. Weiterhin wurden die beiden Vizedirigentinnen des Frauenchors 1947 Viernheim geehrt. Birgit Käser und Sigrid Haas sind seit 1988 als Vertretung des Chorleiters im Einsatz. Für ihre inzwischen mehr als 30-jährige Tätigkeit erhielten Birgit Käser und Sigrid Haas die Kreismedaille in Silber und eine Urkunde in Anerkennung der Verdienste um den Chorgesang. su