Ehrungen für die Jahrgangsbesten

Viernheim. Am vergangenen Samstag bekamen 88 Schüler ihr Realschulzeugnis und 31 Schüler ihr Hauptschulzeugnis in einem feierlichen Rahmen überreicht. Aufgrund der Pandemiebedingungen fand für jede Klasse der Alexander-von-Humbolt-Schule (AvH) eine eigene kleine Feier statt, in der die Absolventen gemeinsam mit ihren stolzen Eltern diesen besonderen Tag begingen.

Der Hauptschuljahrgang bestand dieses Jahr aus zwei Klassen, die von ihren Lehrkräften Silke Lahres-Brauner und Reinhard Pleil bereits seit der 5. beziehungsweise 7. Jahrgangsstufe begleitet und unterstützt worden sind. Nach einer Begrüßung durch die Schulleiterin Cornelia Kohl sorgte Hugo Radu mit einem Klavierspiel für eine festliche Stimmung. Der Humboldt-Preis des Fördervereins für den Jahrgangsbesten wurde von Frauke Schupp an Damian Martin aus der 9aH verliehen. Er hat seinen Hauptschulabschluss mit der Note 1,2 abgeschlossen. Zweitbeste des Jahrgangs waren Danya Al-Azzam und Aylin Dag (beide aus der 9bH), die für ihre Abschlussnoten von 1,6 jeweils mit einen Buchpreis ausgezeichnet wurden.

„Eine große Leistung“

Von den insgesamt 31 Absolventen werden acht weiterhin an der AvH bleiben und in den Realschulzweig wechseln, acht weitere werden eine Ausbildung beginnen. Die Übrigen gehen auf eine Berufsschule. Eine Besonderheit waren acht Schüler der Albert-Schweitzer-Schule, die sich dort gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Lehrern auf ihren Hauptschulabschluss vorbereitet und schließlich erfolgreich an der AvH an den Prüfungen teilgenommen haben. Die Zweigleiterin Viola Nickel freut sich gemeinsam mit allen Schülern und deren Eltern über die erfolgreichen Schulabschlüsse und die tollen Leistungen. „Bemerkenswert sind besonders auch die Schülerinnen und Schüler aus der Intensivklasse, die ganz viel aufholen mussten und dann hier einen Abschluss machen konnten – eine große Leistung“, betont sie.

Im Anschluss an die beiden Feiern für die Hauptschulabsolventen fanden schließlich die Feiern für die drei Realschulklassen statt. Hier feierten die Klassenlehrkräfte Tamara Geißer (10aR), Thomas Weidner (10bR) und Katja Brecht (10cR) gemeinsam mit ihren Schülern sowie deren Eltern die feierliche Übergabe der Zeugnisse für die Mittlere Reife durch Schulleiterin Cornelia Kohl. Für eine festliche Atmosphäre sorgte Lehrer Michael Quirmbach, der den Absolventen virtuell ein Ständchen gesungen hat. Außerdem begleiteten jeweils einige der Absolventen die Feier ihrer Klasse musikalisch. Für die 10aR waren das Liam Nikula und Sirkan Beyasztepe, für die 10bR Jaqueline Kern und Daniel Daniliuc und für die 10cR ebenfalls Daniel Daniliuc.

Im Namen des Fördervereins ehrte Frauke Schupp mit dem Humboldt-Preis für den besten Realschulabschluss dieses Jahr Firat Ince aus der 10cR, der die Traumnote 1,1 erreichte. Außerdem wurden jeweils noch die Klassenbesten mit einem Buchpreis gewürdigt. Die Klassenbesten der 10aR sind Rachel Greene und Fabio Esposito. In der 10bR konnten sich Ali Al-Wazny und Chiara Krämer über den Preis freuen und schließlich dürften in der 10cR Nino Guistolisi, Moritz Flemming und Veli Yilidz als Klassenbeste besonders stolz auf sich sein.

Für die Absolventen war es ein sehr wechselvolles Schuljahr aus Distanz-, Wechsel- und Präsenzunterricht. „Alle haben das beste aus der Situation gemacht und die Schülerinnen und Schüler können alle sehr stolz auf sich sein“, stellt Zweigleiterin Sonja Knopf heraus. red