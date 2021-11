Ehepaar stirbt bei Hausbrand

Viernheim. Der Brand in einem Viernheimer Wohnhaus hat am Freitagmorgen zwei Todesopfer gefordert. Nach Angaben der Polizei kamen ein 73 Jahre alter Mann und seine 69 Jahre alte Ehefrau in den Flammen um. Der Sohn der beiden Bewohner sowie dessen Frau und zwei Kinder haben die Tragödie überlebt. „Der Mann ist mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus nach Weinheim gebracht worden“, so der stellvertretende Stadtbrandinspektor Daniel Werner.

Sowohl die Frau als auch die beiden Kinder seien mit dem Schrecken davongekommen und zunächst bei einem Verwandten untergekommen. Während das Haus an der Frontseite beinahe unbeschädigt wirkte, waren im hinteren Bereich stark verkohlte Hauswände, Trümmer und zerborstenes Fensterglas zu erkennen.

Brandursache noch unklar

Weshalb der Brand am frühen Morgen im hinteren Bereich des Gebäudes ausgebrochen war, blieb zunächst unklar. Brandermittler des Landeskriminalamtes sowie Kriminalbeamte aus Heppenheim untersuchten den Brandort. Was sich in dem gelben Haus mit der Nummer sieben am frühen Morgen genau zugetragen hat, dürfte indes frühestens Anfang kommender Woche feststehen, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Darmstadt betonte.

„Es gibt bisher jedenfalls keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung“, fügte er hinzu. Woran die beiden älteren Bewohner letztendlich gestorben sind, an den Brandwunden oder an einer Rauchgasvergiftung, das war den Angaben zufolge ebenfalls noch unklar. Daher war zunächst auch noch nicht geklärt, ob die beiden toten Menschen rechtsmedizinisch untersucht werden müssen. „Das entscheidet letztendlich die Staatsanwaltschaft“, ergänzte der Polizeibeamte. Auch über die Schadenshöhe war demnach am Freitag noch nichts bekannt.

Für die Wehr war der Einsatz eine große Herausforderung. So waren bei der Brandbekämpfung beispielsweise gleich zwei Trupps unter schwerem Atemschutz zum Einsatz, wie es hieß. Noch während der laufenden Löscharbeiten musste zudem ein Teil der Kräfte zu einem Verkehrsunfall auf die nahe Autobahn 6 ausrücken. „Dort wurden auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen sowie die Einsatzstelle abgesichert“, heißt es. wol