Ehemalige Firmlinge pilgern nach Taizé

Viernheim. Nach zwei Jahren Corona ist es wieder möglich, nach Taizé zu fahren. So reiste eine Gruppe aus ehemaligen Firmlingen mit Betreuern unter der Leitung von Gemeindereferentin Dorothea Busalt kürzlich nach Burgund, um mit anderen Jugendlichen in der Communauté der Brüder von Taizé fünf Tage lang Leben und Glauben zu teilen.

Roger Schutz kam 1940 in den kleinen Ort Taizé, um eine ökumenische „Gemeinschaft von Männern ins Leben zu rufen, die entschlossen sind, ihr ganzes Leben zu geben, und die versuchen, sich stets zu verstehen und zu versöhnen. Eine Gemeinschaft, in der es im Letzten um die Güte des Herzens und die Einfachheit geht“, wie er einmal schrieb. Seit dieser Zeit sind Tausende von Jugendlichen aus der ganzen Welt auf den Hügel gepilgert, um nach diesem Vorbild diese Einfachheit in Gemeinschaft und im Glauben für einige Tage zu leben.

Abendgebet als Höhepunkt

Die Anreise mit Bus und Bahn war zwar lang, aber nachdem das Abendessen gegessen und die Zimmer in den Holzhäusern bezogen waren, war das Abendgebet in der Kirche der Höhepunkt des Tages. Vielen Christen sind die einfachen Liedrufe wie „Ubi Caritas“ oder „Laudate omnes Gentes“ ein Begriff. Oft werden sie in den Gottesdiensten der Kirchengemeinden gesungen. Ursprünglich stammen sie jedoch aus der Feder eines der Brüder. So ist dieser Gottesdienst mit Gebet, Schriftlesungen und Fürbitten in verschiedenen Sprachen, den mehrstimmigen Gesängen und vor allem der Stille ganz anders wie das, was in den Kirchengemeinden vor Ort gefeiert wird. Dreimal am Tag versammelten sich die Teilnehmenden der Gruppe gemeinsam mit den 50 Brüdern und den anderen Gästen in der Versöhnungskirche.

An einem Abend schloss sich eine Kreuzverehrung und an einem anderen eine Lichtfeier an das Abendgebet an. Zwischen den Gebeten gab es an jedem Morgen in der großen Gruppe für die 15- bis 17-Jährigen eine Einführung von Bruder Douhan zu einen Bibeltext. Anschließend wurden die Gruppen gemischt, sodass jede aus Personen unterschiedlicher Nationen bestand. Verschiedene Impulsfragen zum Bibeltext, aber auch der Versuch, eine Stunde in die Stille zu gehen und der anschließend Austausch waren Aufgaben.

Abends gab es die Möglichkeit, sich am Oyak, dem Kiosk, zu treffen und Kontakte zu knüpfen, miteinander zu singen und zu tanzen. Wer es ruhiger haben wollte, konnte in der Kirche die Stille suchen oder Taizélieder singen.

Beeindruckt haben die Jugendlichen vor allem die Gebete und vielstimmigen Gesänge in der Kirche, die Stille, das Gespräch mit dem Bruder und die Gemeinschaft. Viele neue Freundschaften wurden geschlossen. Die besondere Atmosphäre auf dem Hügel hat alle Jugendlichen angesteckt und viele waren sicher nicht das letzte Mal dort. red