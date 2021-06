Ehebruch in der Belletristik

Viernheim. Der wegen der Pandemie unterbrochene Literaturkurs der SBS 55+ wird fortgesetzt. Literaturkenner Stefan Ackermann stellt die großen Ehebruchromane des 19. Jahrhunderts vor. Ausgangspunkt war „Stolz und Vorurteil“ von Jane Austen. Es folgte die Besprechung von Goethes Roman „Die Wahlverwandtschaften“.

Ebenso revolutionär-gesellschaftskritisch ist Fontanes Vorstellung von einem „tyrannisierenden Gesellschaft-Etwas“, welches er in seinem Roman „Effi Briest“ (1894) verantwortlich macht für ein tödliches Duell im Zusammenhang mit einer längst vergangenen Affäre. Das wird Thema des Treffens am Donnerstag, 24. Juni, um 15 Uhr in der SBS sein.

In den folgenden Sitzungen geht es dann um Flauberts „Madame Bovary“ und Tolstois „Anna Karenina“. Literaturinteressierte aller Altersgruppen können jederzeit beim Literaturkurs einsteigen und sind willkommen. red