EDV-Kurs für Senioren

Viernheim. „Mein PC, das Internet und Ich – erste Schritte für Senioren und Seniorinnen“ lautet der Titel eines EDV-Kurses, den die Volkshochschule (vhs) anbietet. Der Kurs (Kursnummer 23-5.0112) findet an vier Terminen dienstags von 14 bis 17 Uhr statt und beginnt am 28. Februar. Die Teilnehmenden werden an den PC, das Internet und deren Möglichkeiten herangeführt. Die Teilnahme kostet 143 Euro. Ein Einsteigerkurs für Senioren im Umgang mit Android-Smartphone oder -Tablet startet am 20. März (Kursnummer: 23-5-0116). Er findet an zwei Terminen montags von 14 bis 17 Uhr statt. Hier kostet die Teilnahme 72 Euro. Die Kurse finden in Raum 6 (Untergeschoss) des Bürgerhauses statt. Infos und Anmeldung: www.vhs-viernheim.de. swa/red

