Eckbälle entscheiden Derby

Viernheim. Das Lokalderby zwischen der SG Viernheim und der Reserve des TSV Amicitia war nichts für Feinschmecker. Trotz dauerhaften Nieselregens hatten sich zahlreiche Zuschauer im Familiensportpark eingefunden. Zu sehen bekamen sie viele Fehler und wenige Torchancen auf beiden Seiten. Die Entscheidung zugunsten der Hausherren, die mit 2:0 siegten, fiel in der Schlussphase im Anschluss an zwei Eckstöße.

Die Gäste hatten im ersten Abschnitt mehr Ballbesitz, konnten aus der optischen Überlegenheit aber kein Kapital schlagen. Die Angriffe wurden nicht konsequent zu Ende gespielt, und was dennoch auf das SG-Gehäuse kam, war eine sichere Beute von Torhüter Dennis Steiner.

Aber auch auf der anderen Seite waren Torchancen Mangelware. Zu oft wurde versucht, mit langen Pässen auf die Angreifer zum Ziel zu kommen, wozu den Akteuren aber die spielerischen Möglichkeiten fehlten. Es folgte eine Schrecksekunde, als sich Enrico Crudo im Zweikampf eine Knieverletzung zuzog und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild, auch das Wetter änderte sich nicht. So wurde die Geduld der Zuschauer stark strapaziert, die schon fest mit einem torlosen Unentschieden rechneten. Wie aus dem Nichts dann doch das 1:0 für die Hausherren (83.). Nach einem Eckball traf Steven Schreck das Leder per Direktabnahme optimal und brachte sein Team mit diesem Traumtor in Führung.

Der TSV Amicitia musste die Schlussminuten zunächst in Unterzahl bestreiten, nachdem ein verletzter Spieler nicht mehr ersetzt werden konnte. Als bei der SG Grozdan Jovanovic mit Gelb-Rot vom Platz flog, herrschte wenige Augenblicke später zumindest personell wieder Gleichstand. Den Schlusspunkt setzte Christian Hauser, ebenfalls nach einem Eckball.

SG-Trainer Ralf Dalmus sah bei seinem Team „zahlreiche Fehler in der Vorwärtsbewegung in einem zerfahrenen Spiel. Am Ende entschieden zwei schlecht verteidigte Eckbälle“. Er sprach von einem verdienten Sieg. Gäste-Trainer Tobias Kleiner bemängelte die fehlende Aufmerksamkeit seines Teams bei den Eckbällen. „Wir waren auch nicht bereit, über mehr Laufbereitschaft ins Spiel zu finden und haben deshalb verdient verloren.“ JR