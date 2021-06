E-Bikes zum Ausprobieren

Viernheim. Probieren geht über studieren: Getreu diesem Motto haben viele Viernheimer die Möglichkeit genutzt, E-Bikes für zwei Wochen im Alltag zu testen. Anfang Mai kam das vom Land Hessen geförderte Projekt auch in die Brundtlandstadt, die unterschiedlichen Fahrräder waren innerhalb kurzer Zeit reserviert gewesen. Besonderen Zuspruch erhielten dabei die Lastenfahrräder, die gerade bei Einkaufstouren im Stadtgebiet und auch umliegenden Gemeinden ein Automobil ersetzen können, aber auch als Kinderwagen dienen.

„Ich bin begeistert“, brachte es Randolf Gaa bei der Rückgabe seines Testrads auf den Punkt. Zwei Wochen lang hatte er das überlange Zweirad mit vorgebautem Stauraum getestet und überlegt, sich jetzt sogar ein Lastenfahrrad anzuschaffen. „Natürlich nur anstatt eines Autos, denn das ist schließlich keine kleine Investition. Vielleicht wird es aber auch ein normales E-Bike mit einem Anhänger.“ Die Handhabung sei recht einfach zu erlernen, an den deutlich größeren Wendekreis im Vergleich mit einem normalen Fahrrad müsse man sich aber gewöhnen.

Garage sinnvoll

„So ein E-Bike kann man wegen seines Gewichts aber nicht so einfach im Keller abstellen, dafür braucht es schon eine Garage“, berichtete Gaa, der zuvor keine Erfahrungen mit E-Bikes gemacht hatte, eine weitere Erkenntnis. Das getestete Modell sei technisch ausgereift und habe viele sinnvolle Ausstattungsdetails, die auch längere Fahrten einfach machen.

Auch der Autor dieses Artikels konnte sich ein Gefährt mit elektrischer Unterstützung sichern und war in den 14 Tagen knapp 200 Kilometer im Stadtgebiet unterwegs. Es handelte sich um ein sogenanntes Cityrad der Marke Urban Metropolitan, ist klappbar und erinnert an die beliebten Miniräder aus früheren Zeiten. Ganz so handlich ist die elektrische Version allerdings nicht und mit 18 Kilo zudem recht schwer.

Für längere Fahrten sollte man sich aber ein anderes Modell suchen, denn die kleine Ausführung ist eher für den Stadtbetrieb sinnvoll, aber auch für den Urlaub mit einem Wohnmobil oder einem Wohnwagen geeignet.

Hurtiges Fortbewegungsmittel

Kleiner Tipp: Weil das Rad keine Stoßdämpfer hat, sollte man Wege wie die Saarlandstraße in Viernheim meiden, denn jedes Schlagloch geht über den Lenker in Hände, Arme und Rücken. Trotzdem macht dieses Fortbewegungsmittel Spaß, denn es geht zügig voran – durch mehrere Einstellungen so hurtig und so leicht, wie man es gerade möchte.

Man kann sich schnell an so ein E-Bike gewöhnen. Das machte sich spätestens nach der Rückgabe bemerkbar, als der Umstieg auf das altgediente, aber deutlich leichtere Stahlross erfolgte.

