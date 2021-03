Viernheim. Mit einem E-Lastenrad bequem mit den Kindern die Einkäufe erledigen oder auf dem E-Bike ohne Mühe weite Strecken zurücklegen: Wie angenehm es ist, mit viel Rückenwind unterwegs zu sein, davon können sich die Viernheimer Bürgerinnen und Bürger nun selbst überzeugen. Die Stadt beteiligt sich in der Zeit vom 21. April bis 30. Juni an der vom Land Hessen und der Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität Hessen (AGNH) gemeinsam initiierten Aktion „Radfahren neu entdecken“. Im Aktionszeitraum haben die Bürger die Möglichkeit, zwei Wochen lang den täglichen Gebrauch von Pedelec, E-Bike oder Lastenrad ausgiebig zu testen – kostenlos. Eine Registrierung ist ab sofort online möglich.

„Die Teilnahme an der Aktion ist eine gezielte Maßnahme der Stadt Viernheim im Rahmen des integrierten Klimaschutzkonzeptes 2.0 und stellt einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Stärkung des Radverkehrs in unserer Stadt dar“, erklärt Bürgermeister Matthias Baaß. Denn eines der großen Klimaschutzziele des 2019 politisch gemeinsam beschlossenen Klimaschutzkonzeptes lautet: Viernheim wird Fahrradstadt. Wie diese Redaktion berichtete, bescheinigt der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) der Stadt, als Fahrradstadt momentan nur Mittelmaß zu sein. Das E-Bike-Projekt könnte sich nun zumindest bei der nächsten Bewertung positiv auswirken.

Die Stadtverwaltung will bei dieser Aktion mit gutem Beispiel vorangehen beziehungsweise -fahren und wird im Rahmen des betrieblichen Mobilitätsmanagements in diesem Zeitraum ein E-Bike für die städtischen Mitarbeitenden zur Verfügung stellen.

Anmeldung ab 18 Jahre

Für die Aktion „Radfahren neu entdecken“ können sich ab sofort Interessierte ab 18 Jahren online unter www.radfahren-neu-entdecken.de/registrierung anmelden. Dabei kann man sich für ein bestimmtes Fahrrad und einen zweiwöchigen Zeitraum vom 21. April bis 30. Juni eintragen. In der Regel seien die Leihräder schnell vergeben, so dass eine zügige Buchung empfohlen wird, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Insgesamt 18 Fahrräder stehen zur Auswahl: drei E-Bikes mit Tiefeinstieg, zwei E-Bikes Herrenrad, zwei E-Bikes Kompaktrad, ein S-Pedelec 45 km/h (mindestens Mofa-Führerschein notwendig), sieben E-Familien-Lastenräder und drei E-Lastenräder.

Personen, die nicht in Viernheim wohnen, jedoch in Viernheim arbeiten, können ebenfalls an der Aktion teilnehmen. Hierfür muss lediglich bei der Anmeldung die Adresse des Arbeitgebers angeben werden. red