Durchfahrt gesperrt

Viernheim. Aufregung bei den Anwohnern: Vor einigen Wochen wurden Schilder aufgestellt, die ein Durchfahren der Gleisanlage im Bereich Käthe-Kollwitz-Straße/Charlie-Chaplin-Allee verbieten. Der kurze schnelle Weg durch den Bannholzgraben ist damit nicht mehr möglich, stattdessen der Umweg über die L 3111 notwendig.

Mit dieser speziellen Verkehrssituation beschäftigt sich der Ausschuss Umwelt, Energie, Bauen in seiner Sitzung am Dienstag. Die Sitzung findet nicht als Präsenzveranstaltung statt, sondern als Onlinekonferenz.

Eine freie Durchfahrt an dieser Kreuzung war im Bebauungsplan des Neubaugebiets nicht vorgesehen, auch wenn es dann über viele Jahre so praktiziert wurde. Die Verkehrsführung musste nun den Angaben im Bebauungsplan angepasst werden, ein Durchfahrtsverbot war notwendig. Die Stadtverordneten müssen in den kommenden Wochen entscheiden, ob sie an den Regelungen des Bebauungsplan festhalten, nach dem die Quartier verkehrlich getrennt werden, oder eine Änderung der Planung anstreben. Auf der Tagesordnung steht außerdem die Beratung über eine Vorgartensatzung. Im Zuge der Diskussionen um Stein- und Schottergärten hatte die Stadtverwaltung eine Satzung aufgesetzt, die die Gestaltung der künftigen Vorgärten – nicht bestehender Vorgärten – dahingehend regelt, dass keine Flächen versiegelt, sondern begrünt und bepflanzt werden. Die Stadtverordneten stimmen auch über den Abwägungsbeschluss und Satzungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan zur Erweiterung des Penny-Markts in der Wiesenstraße ab. Der vorhandene Lebensmittelmarkt soll um etwa 200 Quadratmeter auf insgesamt 940 Quadratmeter Verkaufsfläche erweitert werden. Nach dem Umbau können nicht nur die Waren modern präsentiert werden, es wird auch die Pfandrückgabe optimiert und Backvorbereitung neu organisiert. Schließlich liegt den Ausschussmitgliedern noch der Nahmobilitäts-Check vor. Fußverkehr, Radverkehr, Schulwege, Nahmobilität und ÖPNV, Barrierefreiheit, Stadtraumgestaltung und Verkehrssicherheit wurden untersucht und entsprechende Maßnahmen zur Verbesserung ausgearbeitet. su