Duell um Platz eins

Viernheim. Die Basketballherren der BG Viernheim-Weinheim starten an diesem Wochenende schon in die Rückrunde der Oberliga-Staffel. Gegner am Samstagabend (20 Uhr) in der Weinheimer TSG-Halle ist CVJM Lörrach.

Die „Sharks“ liegen derzeit auf Rang eins, punktgleich mit Verfolger USC Heidelberg 3. Wenn sich die BG auf dem ersten Platz behaupten will, muss ein weiterer Sieg zum Rückrundenauftakt gegen Lörrach eingefahren werden. Vor dem Oberliga-Match kommt es um 18 Uhr zum Spiel der Herren 2 gegen den Heidelberger TV 2. Vorher finden gleich zwei Duelle der BG gegen die LSV Ladenburg statt. Um 12 Uhr treffen die U12-Teams aufeinander und um 16 Uhr die U18-Jungs.

Am Sonntag stehen drei Partien in der Waldsporthalle an. Die U14 hat es mit dem TV Eppelheim zu tun (14 Uhr) und die Herren 4 mit dem TSV Wieblingen 4 (16 Uhr). Um 18 Uhr bestreiten die Damen ihr nächstes Heimspiel, Gegner ist Tabellenführer SG Mannheim.

Die Rhein-Neckar-Metropolitans haben nach dem 91:37-Kantersieg in Speyer zum Auftakt der Relegationsrunde am morgigen Sonntag einen deutlich schwereren Gegner vor der Brust. Sie spielen um 15.30 Uhr beim „Team Südhessen“ in Weiterstadt. Das ist für die jungen Basketballer aus Viernheim, Weinheim und Mannheim eine echte Standortbestimmung, denn die Südhessen führen aktuell die Relegationstabelle an. su

