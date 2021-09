Duell der Gegensätze steht bevor

Viernheim. Wenn der TSV Amicitia am Sonntag, 15 Uhr, in der Fußball-Kreisliga Mannheim beim SC 08 Reilingen antritt, dann treffen zwei krasse Gegensätze aufeinander. Die Blau-Grünen führen nach sieben Spieltagen die Tabelle mit der Maximalpunktzahl von 21 an, während die Hausherren erst zwei Zähler auf dem Konto haben und damit den vorletzten Platz einnehmen. Trotzdem ist für die Südhessen Vorsicht geboten, denn gerade bei den Spielen in Reilingen war mit den 08ern nicht gut Kirschen essen.

Natürlich sind die Viernheimer der haushohe Favorit. Dazu genügt schon ein Blick auf die Zahlen. Der TSV Amicitia stellt zusammen mit Lindenhof (je 26 Treffer) den besten Angriff und mit erst vier Gegentoren auch die beste Abwehr. Reilingen dagegen ist bisher die Schießbude der Liga, kassierte bereits 32 Treffer und selbst nur zwölf Mal getroffen.

Das Team von Spielertrainer Patrick Rittmaier, der in den vergangenen Jahren auch höherklassig als Angreifer gefürchtet war, muss wohl schon jetzt um den Klassenerhalt bangen, zumal gleich fünf Teams am Rundenende in den sauren Apfel beißen müssen. Bisher reichte es erst zu torreichen Unentschieden bei Germania Friedrichsfeld (3:3) und gegen den FV Ladenburg (4:4).

Für den TSV Amicitia geht es am Sonntag nicht nur um die drei Punkte, sondern auch darum das Torverhältnis von 26:4 weiter in die Höhe zu schrauben. Schließlich hat Konkurrent Rot-Weiß Rheinau am vergangenen Wochenende zweistellig gewonnen. An Einschussmöglichkeiten hat es in den bisherigen Begegnungen noch nie gemangelt, eher an der Treffsicherheit. Hier sollte die Effizienz verbessert werden.

Gegner nicht unterschätzen

In Reilingen könnte wieder Spielertrainer Patrick Marschlich ins Geschehen eingreifen, nachdem er am Vorsonntag gefehlt hatte. Man hat aber gesehen, dass gegen schwache Gegner wie Hemsbach Spieler aus der zweiten Reihe die Lücken füllen und gewinnen können. Ein Blick zurück zeigt aber, dass es gerade in Reilingen eine harte Nuss zu knacken gilt. Die beiden letzten Begegnungen dort endeten nämlich mit einer 1:3-Niederlage und einem 1:1-Unentschieden. JR