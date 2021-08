Duell der Führenden

Viernheim. Nach drei Spieltagen hat Fußball-Kreisligist TSV Amicitia Viernheim eine weiße Weste und führt punktgleich mit dem VfB Gartenstadt die Tabelle an. Am Sonntag, 29. August, 14 Uhr, kommt es zum Spitzenspiel, wenn die Südhessen bei den Mannheimern zu Gast sind. Für die Blau-Grünen ist es das zweite von drei Auswärtsspielen in Folge. Wegen des Triathlons am Wochenende im Waldstadion wurde kurzerhand das Heimrecht getauscht.

Das Viernheimer Trainerduo Patrick Marschlich/Timo Endres hofft, auf den einen oder anderen verletzten Spieler zurückgreifen zu können, würde auch selbst gerne wieder aktiv ins Geschehen eingreifen. Bis es so weit ist, müssen es die jungen Kicker richten, von denen ausreichend im Kader der ersten Mannschaft stehen. Zuletzt waren vier Talente aus der letztjährigen A-Jugend dabei. Daran dürfte sich auch in der Gartenstadt nicht viel ändern, denn mittlerweile hat sich das Team eingespielt. Dass die Siege gegen Lindenhof (3:1) und in Friedrichsfeld (2:1) mühsam zustande gekommen sind, sollte Warnung genug sein, einen Gegner in der Kreisliga nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.

Mannschaft neu aufgebaut

Am Sonntag beim Tabellenführer dürfte es nicht an der nötigen Motivation fehlen. Der VfB Gartenstadt hat nach dem freiwilligen Rückzug aus der Verbandsliga Baden auch auf den Start in der Landesliga Rhein-Neckar verzichtet und sich noch eine Klasse tiefer in der Kreisliga gemeldet. Das Trainerduo mit Markus Urban und Valon Muja hat nach dem Abgang der kompletten ersten Mannschaft und auch von einigen Spielern der Reserve die Aufgabe eines Neuaufbaus übernommen. Der Saisonstart ist gelungen. Die Spiele bei Germania Friedrichsfeld (3:0) sowie gegen Hockenheim (5:0) und den VfR Mannheim 2 (1:0) wurden gewonnen, wobei man zuletzt gegen die Rasenspieler von einem späten Eigentor des Gegners profitierte. JR