Viernheim. Die Handballdamen des TSV Amicitia haben lange gut mit dem Aufstiegsfavoriten mitgehalten. Am Ende mussten sich der TSV Amicitia aber mit 24:28 geschlagen geben.

Mit dem Verbleib in der Badenliga und dem Erreichen der Aufstiegsrunde hatten die Handballerinnen ihr Saisonziel schon erreicht. Sie konnten deshalb ohne Druck gegen den verlustpunkfreien Meisterschaftsfavoriten TSG Wiesloch aufspielen.

In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer in der Waldsporthalle ein Duell auf Augenhöhe mit gut ausgespielten Aktionen und Spielzügen. Wiesloch lag aber immer leicht vorn, weil die Viernheimerinnen viele freie Würfe und Kontermöglichkeiten ungenutzt liegen ließen. Mit dem engen Halbzeitstand von 11:12 ging es in die Kabinen, für die Mannschaft von Steffi Dietrich schon ein Achtungserfolg.

Nach dem Seitenwechsel sollte ihr Team aber noch einmal furios durchstarten. Umgehend markierte der TSV Amicitia durch Sophia Niesel den Ausgleich zum 12:12, und nach dem 14:14 gingen die Gastgeberinnen sogar mit zwei Toren in Führung. Wieder war es Sophia Niesel, die zum 16:14 erfolgreich war. Die Torschützin musste wenig später mit einer Roten Karte vom Feld, in den Augen der Viernheimer eine harte Entscheidung. Zudem verletzte sich Vivienne König und konnte ab 50. Minute nicht mehr weiterspielen. Mit nur noch einer Auswechselspielerin auf der Bank fehlten der Dietrich-Truppe nun die Möglichkeiten zum Wechseln. In dem kraftraubenden Spiel gegen den Favoriten gingen den Viernheimerinnen nun die Körner aus. Wiesloch mit dem breiteren Kader konnte den Vorsprung erst von 19:20 auf 19:23 ausbauen. Nachdem sich die Südhessinnen wieder auf 22:24 herangeworfen hatten, machten die Gäste mit drei Toren zum 22:27 alles klar. Die 24:28-Niederlage ist für den TSV Amicitia aber verkraftbar. Trainerin Dietrich zeigte sich zufrieden mit der Leistung, die Vorgaben seien umgesetzt worden.

In dieser Woche bereiten sich die Damen nun auf das Rückspiel am Samstag, 9. April, in Wiesloch vor.

TSV Amicitia: Vanessa Reinhard; Eva-Marie Gössel, Meike Wegerle (6), Luisa Minich, Julia Fischer (1), Celine Marek (7), Vivienne König (4), Jacqueline Mader, Lea Schmitt (1), Sophia Niesel (5). su

