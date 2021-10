Dritte Niederlage zu Hause

Viernheim. Die junge Riege des Stemm- und Ringclubs (SRC) Viernheim muss in der ersten Ringer-Bundesliga Südost weiter kräftig Lehrgeld zahlen. Auch der dritte Heimkampf in Folge ging verloren. Gegen den Traditionsverein ASV Schorndorf hatten die Südhessen bei der deutlichen 4:26-Niederlage nicht den Hauch einer Chance. Der Neuling steht mit null Punkten deshalb weiterhin am Tabellenende, während die Gäste auf Rang zwei hinter Spitzenreiter Wacker Burghausen kletterten.

Auch diesmal war die Arena in der Waldsporthalle wieder den Vorschriften der Behörden angepasst worden. Die Zuschauer mussten auf der Tribüne Platz nehmen, während sich rund um die Matte nur die Sportler, die Trainer, das Kampfgericht, Physiotherapeuten und weitere Offizielle sowie der Hallensprecher aufhalten durften. Trotzdem hatten die Helfer mit dem Aufbau wieder für ein eindrucksvolles Bild gesorgt, das Erstliga-Ansprüchen absolut gerecht wurde.

Gleich die ersten drei Kämpfe am Samstagabend gingen aber an die Schorndorfer, wobei Mirko Hilkert (61 Kilogramm, Griechisch-römisch) gegen Georgios Scarpello seine erste, wenn auch knappe Saisonniederlage (3:5) hinnehmen musste. Das sorgte natürlich für Ernüchterung bei den Viernheimer Sportlern, Trainern, Offiziellen und den zahlreichen Zuschauern auf der Tribüne.

Daran änderte auch der darauffolgende imposante 16:0-Sieg durch technische Überlegenheit von Sebastian Schmidt (98 Kilogramm, Freistil) gegen Zalik Sultanov nichts. Mit einem deutlichen Rückstand von 4:10 und wenig Hoffnungen auf ein Erfolgserlebnis ging es in die Pause.

Schon nach dem ersten Kampf im zweiten Abschnitt war den Schorndorfern der Gesamtsieg nicht mehr zu nehmen, als Nico Brunner in der Klasse bis 86 Kilogramm im griechisch-römischen Stil gegen Viernheims Julian Scheuer mit 9:2 deutlich die Oberhand behielt. Anschließend kassierte Pascal Hilkert in der Klasse bis 71 Kilogramm (griechisch-römischer Stil) gegen Nils Buschner nach großem Kampf mit 3:6 ebenfalls seine erste Niederlage in der Ersten Bundesliga. Die Hausherren blieben nach der Pause schließlich ohne jeglichen Punktgewinn.

Derby gegen Ladenburg

Im Vorkampf kassierte in der Gruppe B der Verbandsliga Nordbaden die zweite Mannschaft des Stemm- und Ringclubs beim Derby gegen den ASV Ladenburg II eine 15:23-Niederlage. Beide Teams weisen in der vier Mannschaften umfassenden Staffel jetzt 4:2-Punkte auf.