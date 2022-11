„Dreiklang“ zum Jubiläum der Einheit

Viernheim. Einen „Dreiklang“ aus Männerchor, Kinder- und Jugendchor und Musikern gibt es am Sonntag, 20. November, zu hören. Die Sänger-Einheit lädt um 17 Uhr zum Konzert „Dreiklang“ in die Mehrzweckhalle der Goetheschule ein und feiert damit das 150-jährige Bestehen des Chors.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Programm des Jubiläumskonzerts bestreiten neben dem Viernheimer Männerchor der Kinder- und Jugendchor der Chorgemeinschaft Wind, die Bläser-Solisten des Mannheimer Nationaltheaters. Die musikalische Gesamtleitung hat Chorleiter Meinhard Wind, moderiert wird die Veranstaltung von Dieter Augstein.

Bei der Liedauswahl hat der musikalische Leiter sowohl klassische Chorliteratur als auch modernere Lieder und Pop-Hymnen ausgewählt, um einen Einblick in das breite Repertoire der Chöre zu geben. „Es sind keine komplizierten Chorsätze wie für ein Preissingen, sondern bekannte und beliebte Melodien, die unsere Zuhörer unterhalten sollen“, stellt Vorstandsmitglied Rainer Brechtel das Programm vor und macht Lust auf den Auftritt: „Wir sind sehr gut vorbereitet.“

Spiritual und Pop-Songs

Von der Einheit wird unter anderem das Spiritual „The Battle of Jericho“, der irische Segen „Möge die Straße“ oder die berühmte Fußballhymne „You‘ll Never Walk Alone“ von Gerry & The Pacemakers zu hören sein. Die jungen Sänger wagen sich an moderne Popsongs und haben „Zu dir“ von Lea, „Hoch“ von Tim Bendzko oder „Blurry Eyes“ von Michael Patrick Kelly einstudiert.

Die Sänger-Einheit wird das Konzert mit mehreren Liedbeiträgen eröffnen. Dann folgen die Mannheimer Bläser sowie der aktive Sänger Robert Lovasich als Solo-Musiker. Nach einer Pause, in der das Publikum über 150 Jahre Sänger-Einheit ins Gespräch kommen kann, steht der Kinder- und Jugendchor, der sich aus mehreren Chören von Meinhard Wind zusammensetzt, auf der Bühne. Die Instrumentalisten haben einen zweiten Auftritt, ehe die Sänger-Einheit nochmals die Bühne betritt. Zum Schluss wird sich der „Dreiklang“ mit allen Beteiligten zum großen Finale erheben.

Der Kartenvorverkauf für das Konzert hat begonnen. Tickets zum Preis von 12 Euro sind erhältlich beim Kiosk Wendel (Theodor-Heuss-Allee 2), bei Hans-Werner Zöller unter der Nummer 06204/74 00 38 sowie bei allen Sängern. su