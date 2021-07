Dreifach im Einsatz

Viernheim. Am Sonntag, 1. August, sind gleich zwei Viernheimer Fußballmannschaften im Pokalfieber. Der Mannheimer Kreisligist TSV Amicitia ist um 17 Uhr im heimischen Waldstadion im Verbandspokal gegen den Landesligisten SG Horrenberg gefordert. Zur gleichen Zeit spielt A-Ligist SG Viernheim in der zweiten Runde des Kreispokals beim B-Ligisten FV Leutershausen 2.

Die Blau-Grünen sind im Pokalstress, tanzen nämlich gleich auf drei Hochzeiten. Neben dem laufenden Wettbewerb auf Verbandsebene wird noch der Kreispokal der vergangenen Spielzeit beendet. Hier stehen die Südhessen im Halbfinale, das am kommenden Mittwoch, 4. August, 19.30 Uhr, beim A-Ligisten SG Oftersheim stattfindet. Terminiert wurde auch die Zweitrundenpartie des aktuellen Kreispokals. Am Mittwoch, 11. August, 19.30 Uhr, ist A-Ligist FV Brühl 2 der Gastgeber für Viernheim.

In der Außenseiterrolle

Zunächst konzentriert sich das Team des Trainergespanns Patrick Marschlich und Timo Endres auf die Partie gegen Horrenberg. Die Gäste spielen eine Klasse über den Südhessen, belegten in der angebrochenen Saison Platz zwölf. In der ersten Pokalrunde hatte Horrenberg ein Freilos. Die Viernheimer sind zwar wieder in der Außenseiterrolle, fühlen sich dort aber anscheinend sehr wohl. Das musste am vergangenen Sonntag auch Landesligist FK Srbija Mannheim erfahren, der mit 7:1 aus dem Wettbewerb geworfen wurde.

Überraschend befindet sich auch die SG Viernheim noch im Mannheimer Kreispokal. Mit einem unerwarteten 3:2-Sieg über den Kreisligisten Germania Friedrichsfeld zogen die Orangenen in die zweite Runde ein. Jetzt muss das Team von Neu-Trainer Ralf Dalmus beim B-Ligisten FV Leutershausen 2 selbst mit der Favoritenrolle leben. Die Reserve der Bergsträßer hat am vergangenen Sonntag den FC Viktoria Neckarhausen 2 mit 4:0 deutlich in die Schranken gewiesen. JR

