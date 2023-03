Viernheim. Fußball-Landesligisten TSV Amicitia holte sich beim Auswärtsspiel bei der Spvgg. Ketsch einen wichtigen Sieg. Die Blau-Grünen sicherten sich mit dem 3:2-Erfolg gegen einen direkten Konkurrenten drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. In einer hektischen Partie mit vielen Zweikämpfen behielt Viernheims Mannschaftskapitän Laurenz Baaß zwei Mal vom Elfmeterpunkt aus die Nerven und sorgte nach 1:2-Rückstand doch noch für die Wende.

Der Unparteiische Gabriel Richter hatte in dem von beiden Seiten verbissen geführten Gefecht alle Hände voll zu tun und verteilte insgesamt acht gelbe Karten, vier für jedes Team. Das wechselhafte Wetter mit Wind, Regen und Sonnenschein tat ein Übriges, damit sich ein typischer Kampf im Tabellenkeller entwickeln konnte.

Den besseren Start hatten die Gäste erwischt. Winterneuzugang Leon Kuhmann erzielte in der neunten Minute seinen ersten Treffer für die Südhessen und sorgte damit für die frühe Gästeführung. Ein schwerer Patzer von Keeper Ben Koppelmann ermöglichte den Hausherren schließlich den glücklichen Ausgleichstreffer (40.) Nach einem Rückpass konnte der Torhüter das Leder nicht kontrollieren, Oguz Unvar musste den Ball nur noch über die Linie schieben. Mit 1:1 ging es zum Pausentee.

Der ist den Platzherren wohl besser bekommen, denn Nils Haubrich nutzte einen weiteren Patzer der Blau-Grünen nach einer knappen Stunde aus abseitsverdächtiger Position zur 2:1-Führung. Die Antwort der Viernheimer ließ nicht lange auf sich warten. Als Sebastian Heinrich im Ketscher Strafraum gefoult wurde, deutete der Unparteiische auf den Elfmeterpunkt. Laurenz Baaß schnappt sich die Kugel und markierte den Ausgleich (61.).

Eine Viertelstunde später die gleiche Situationen. Wieder hatte der Schiedsrichter auf den ominösen Punkt gezeigt, wieder trat Baaß an und wieder zappelte der Ball im Netz. Diesmal war Tim Achilles gefoult worden. Ketsch antwortete mit der Brechstange, konnte die jetzt stabilere Gästedeckung aber nicht mehr überwinden. Drei gelbe Karten allein in der Schlussminute zeugen von der Verbissenheit auf beiden Seiten. Nach dem Abpfiff war der Jubel bei den Gäste natürlich riesengroß, hatte man sich doch etwas in Richtung Tabellenmittelfeld verbessern können.

Auch Spielertrainer Patrick Marschlich war die Erleichterung nach dem Spiel anzumerken: „Die Jungs haben die verrückten Gegentreffer nach dem Riesenfehler von Ben und dem Abseitstor hervorragend weggesteckt, sind auch nach dem Rückstand dran geblieben. Letztendlich war es ein verdienter Sieg, denn bei den Alleingängen von Leon Kuhmann und Tim Achilles hätten wir schon vorzeitig alles klarmachen müssen.“ JR