Drei weitere Fälle in Viernheim

Viernheim. Drei neue Corona-Infektionen hat es am Wochenende in Viernheim gegeben. Das meldet der Kreis Bergstraße am Sonntagabend. Damit sinkt die Zahl der Ansteckungen im Stadtgebiet genauso wie im gesamten Kreis. Wie das Landratsamt berichtet, summieren sich die neuen Fälle am Wochenende insgesamt auf 32. Die Inzidenz befindet sich damit weiter im Abwärtstrend: Der Kreis Bergstraße beziffert diesen Wert mit 95,9. Das Robert-Koch-Institut (RKI) liegt mit 96,5 nur knapp darüber. Dennoch befinden sich noch 40 Männer und Frauen zur stationären Behandlung in einer Klinik.

Mit den Impfungen im Kreis geht es unterdessen weiter voran. Bis zum Samstagabend haben 62 936 Menschen eine erste schützende Spritze im Impfzentrum erhalten. Dazu kommen 20 883 Personen, die zum zweiten Mal einen Piks in den Arm bekommen. sbo