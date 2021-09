Drei Titel über Sprint-Distanz

Viernheim. Der Abschlusswettkampf der zweiten Triathlon-Bundesliga war auch die hessische Meisterschaft über die Sprint-Distanz.

Das erfolgreiche Damen-Team des TSV Amicitia dominierte den Wettbewerb, die vier Starterinnen sicherten sich drei Meistertitel und einen Vizemeistertitel.

Über 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen war Nina Heidemann mit 1:07:00 Stunden schnellste hessische Frau, was ihr den Titel in der Altersklasse AK20 bescherte. Direkt hinter ihr landete Teamkollegin Franziska Schildhauer. Bei den Juniorinnen wurde Sophia Stößer die Siegerin. Silke Heidemann holte sich den Titel der AK50 mit der Zeit von 1:12:42 Stunden.

Einziger männlicher Viernheimer Starter in Baunatal war Matthias Thome. Er absolvierte den Sprint-Triathlon in 1:03:20 Stunden. Damit kam er in der AK 20 auf Platz vier und verfehlte das Treppchen um rund zwei Minuten. su

