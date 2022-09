Drei Tage Spannung, Spaß und Emotionen

Viernheim. Die Tischtennisabteilung des TSV Amicitia Viernheim war Gastgeber des traditionellen Daniel-Morsch-Turnier, das in Gedenken an das langjährige Vereinsmitglied Daniel Morsch bereits zun zehnten Mal ausgetragen wurde. Über drei Tage lieferten sich die Sportler aus nah und fern spannende und teils hochklassige Kämpfe, um den Sieg in der jeweiligen Spielklasse.

Auch diesmal konnte der TSV Amicitia wieder Spielerinnen und Spieler aus ganz Deutschland begrüßen. So nahmen Akteure aus Ingolstadt, Düsseldorf, Zwickau und Mainz die Anreise auf sich. Mit den gut 300 Meldungen war der Ausrichter sehr zufrieden.

Zu Turnierbeginn waren die Damen und Senioren gefragt. Nach harten und langen Spielen setzte sich bei den Damen Sabine Jakoby vom TTV Weinheim-West durch. Brigitte Reisinger (TTC Forchheim) erkämpfte sich Rang zwei vor der drittplatzierten Franziska Baumgärtner (TSV Ingolstadt-Unsernherrn). Bei den Senioren A holte sich Swen Janson (TTC Mutschelbach) den Turniersieg.

In der Klasse Senioren B standen sich Holger Knebel (TG Söllingen) und Sascha Brand (Blau-Weiß Neudorf) im Finale gegenüber. Nach vier Sätzen setze sich Knebel in den späten Abendstunden durch. Bei den Senioren C jubelte nach einem spannenden Fünf-Satz-Match Hubert Weber vom TTC Muggensturm.

Am zweiten Wettkampftag begannen die Einzelkonkurrenzen der Aktiven recht früh. In der D-Klasse gewann Pawel Afanasjew (SG Nußloch) vor Jeremias Gramling (SV Germania Adelsheim). Erfreulich aus Sicht des Gastgebers war der dritte Platz des Jugendtrainers Marc Schober.

Die C-Konkurrenz ging an Patrick Heymann vom SV Darmstadt 98 vor Christopher Luft (TTC Lampertheim). In der B-Klasse standen sich im Finale Nico und Luca Gremminger (beide SpVgg Hainstadt) in einem Brüderduell gegenüber. Nach vier Sätzen hatte Nico Gremminger das bessere Ende für sich. Zum Schluss stand noch der hochkarätig besetzte Wettbewerbe der A-Klasse auf dem Programm. Hier gewann Vladimir Anca (SU Neckarsulm) im Duell der Drittliga-Spieler gegen Matthias Bomsdorf (TTC Weinheim) in vier Sätzen.

Der letzte Turniertag war den Mannschaftswettbewerben vorbehalten. Hier waren jeweils zwei Spieler oder Spielerinnen als Team am Start. Stand es nach den beiden Einzelspielen Unentschieden, entschied das Doppel über den Sieg und das Weiterkommen. In der stärksten Konkurrenz, der aktiven A Klasse, gewannen die beiden Weinheimer Daniel Berbner und Timo Gass (beide TTC Weinheim) das Finale gegen das Duo Remy Pham (TTG Kleinsteinbach/Singen) und Kenan Hrnic (TTC Wöschbach).

Die weiteren Sieger: B Klasse: Frank Burkhardt und Florian Ball (beide TB Bad Rotenfels). C Klasse: Aleksandar Savanovic (FC Lohrbach) und Marin Jerkovic (SV Treschklingen). D Klasse: Arthur Költzsch und Friedrich Bohmeyer (beide TSV Neckarau). JR