Drei Spiegel für mehr Sicherheit

Viernheim. An Kreuzungen oder Einfahrten in eine Straße haben die Verkehrsteilnehmer manchmal eine schlechte Sicht auf den fließenden Verkehr. So kommt es auch in Viernheim immer wieder zu gefährlichen Situationen, manchmal auch zu Unfällen. Um die Sicherheit zu verbessern, werden oft Verkehrsspiegel angebracht, in denen die Autofahrer quasi um die Ecke schauen kann. In Viernheim wurden zuletzt drei solcher Spiegel montiert.

Entlang der Wasserstraße wurden zwei Spiegel angebracht. © Othmar Pietsch

Beschwerden aus der Bevölkerung

„Es gab immer wieder Beschwerden aus der Bevölkerung, das an gewissen Stellen solch ein Spiegel fehlt. Das wurde von uns geprüft, obwohl das keine Unfallschwerpunkte waren“, begründet Volker Klein, Leiter des Ordnungsamts, die Maßnahme. Zwei Spiegel stehen in der Wasserstraße an den Einmündungen Luisentraße und Waldstraße, einer Am Königsacker an der Ecke der Straße Am Tivoli.

Verschiedene Experten zweifeln aufgrund von Erfahrungen aber den Nutzen dieser Spiegel an. Es bestehe die Gefahr einer Falschinterpretation der Verkehrssicherheit und es würde eine trügerische Sicherheit vorgetäuscht. Deshalb ist auch mit diesem Hilfsmittel an unübersichtlichen Kreuzungen und Engstellen einfach Vorsicht geboten und Rücksicht aufeinander. J. R.